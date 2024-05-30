ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: „Пайде“ снова проиграл „Левадии“, а „Флора“ едва не упустила победу над „Калевом“

„Левадия“ и „Пайде“ встретились во второй раз за пять дней. В субботу в финале Кубка Эстонии „Левадия“ одержала победу со счетом 4:2.

У „Пайде“ был хороший шанс взять реванш на глазах у родной публики, но 54-я минута стала роковой для хозяев поля. Футболисты „Пайде“ ошиблись в прессинге и атаку „Левадии“ завершил Ричи Мусаба. Первый удар голландского футболиста заблокировал вратарь „Пайде“ Эбрима Джарджу, но со второй попытки Мусаба отправил мяч в ворота.

Главный тренер „Пайде“ Иван Стойкович по понятным причинам был разочарован игрой, о чем они и сказал в эфире ETV2. „Подготовка была хорошая, все прошло хорошо. Но разница между хорошими и лучшими командами в том, что лучшие команды играют все 90 минут, а хорошие — 85-86 минут“, — сказал он.

„Мы ошиблись в одной ситуации“, — сказал Стойкович о ситуации с голом. „Хотя мы два дня подряд тренировались, где стоять, когда (вратарь „Левадии“) Карл Андре Валлнер владеет мячом, все равно один игрок ошибся, а затем другой. Произошел эффект домино. А в итоге (полузащитник „Левадии“) Иоанн Яковлев остался с мячом один“, — добавил тренер.

Во втором матче среды таллиннская „Флора“ на выезде обыграла „Калев“ со счетом 3:2. Вадим Михайлов вывел „Калева“ вперед на 18-й минуте, но „Флора“ быстро ответила тремя ударами. Сергей Зенёв забил гол на 22-й и 31-й минуте, а Марк Андерс Лепик отличился на 42-й минуте. Второй гол „Калева“ забил Атс Пурье на 52-й минуте.

Турнирная таблица:

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