ВИДЕО | В Исландии неожиданно начал извергаться вулкан. Город Гриндавик снова эвакуируют

В городе Гриндавик, на курорте Голубая лагуна и на местной электростанции началась эвакуация. Все жители должны покинуть свои дома. На курорте сегодня находилось около 700-800 туристов и рабочих.

На этот раз извержение произошло с минимальным предупреждением, и уже через час после первого сообщения известили о потоках магмы. По данным метеорологов, струи лавы хлещут на 50 метров вверх из трещины, длина которой — более километра. К моменту публикации статьи в Delfi поток лавы уже приближался к городу. Извержение началось незадолго до 13:00 по местному времени (16:00 по эстонскому).

Однако полиция говорит, что извержение произошло в удачное время, поскольку днем эвакуация проходит легче.

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