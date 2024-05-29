Выборы в Европарламент
29.05.2024, 17:32

ПРЯМОЙ ЭФИР | Что можно сделать для устранения разрыва в оплате труда на уровне Евросоюза? Обсуждают женщины-кандидаты в Европарламент

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На дебатах, организованных Ассоциацией женщин-предпринимателей Эстонии, встретились кандидаты от восьми политических партий.

В ходе дебатов предполагается обсудить следующие вопросы.

Как бороться с гендерной дискриминацией в Европейском союзе? Как и что можно сделать в отношении прав женщин в Европе? Что можно сделать на европейском уровне для сокращения и предотвращения разрыва в оплате труда?

Как можно внести свой вклад в поддержание и повышение конкурентоспособности Эстонии в Европе? Что можно сделать, чтобы повысить доверие инвесторов (как эстонских, так и иностранных) к инвестициям в Эстонию и убедиться, что мы находимся на правильном пути?

Почему уровень вовлеченности женщин в бизнес, политику и общество сегодня такой, какой он есть? Как можно бороться за увеличение представительства женщин в европейской политике и бизнесе?

Участницы:

  • Партия реформ - Йоко Алендер

  • Центристская партия - Яна Тоом

  • Социал-демократическая партия - Марина Кальюранд

  • Eesti 200 - Кадри Тали

  • Isamaa - Урве Парис Пало

  • Партия „Правые“ - Лавли Перлинг

  • EKRE - Мерле Кивест

  • „Зеленые Эстонии“ - Эвелин Сепп

Дебаты ведут члены Клуба предпринимательства ЕЕНА Карин Мадиссон и Эстер Эомойс.

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