ПРЯМОЙ ЭФИР | Что можно сделать для устранения разрыва в оплате труда на уровне Евросоюза? Обсуждают женщины-кандидаты в Европарламент

В ходе дебатов предполагается обсудить следующие вопросы.

Как бороться с гендерной дискриминацией в Европейском союзе? Как и что можно сделать в отношении прав женщин в Европе? Что можно сделать на европейском уровне для сокращения и предотвращения разрыва в оплате труда?

Как можно внести свой вклад в поддержание и повышение конкурентоспособности Эстонии в Европе? Что можно сделать, чтобы повысить доверие инвесторов (как эстонских, так и иностранных) к инвестициям в Эстонию и убедиться, что мы находимся на правильном пути?

Почему уровень вовлеченности женщин в бизнес, политику и общество сегодня такой, какой он есть? Как можно бороться за увеличение представительства женщин в европейской политике и бизнесе?

Участницы:

Партия реформ - Йоко Алендер

Центристская партия - Яна Тоом

Социал-демократическая партия - Марина Кальюранд

Eesti 200 - Кадри Тали

Isamaa - Урве Парис Пало

Партия „Правые“ - Лавли Перлинг

EKRE - Мерле Кивест

„Зеленые Эстонии“ - Эвелин Сепп

Дебаты ведут члены Клуба предпринимательства ЕЕНА Карин Мадиссон и Эстер Эомойс.

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