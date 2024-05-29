Польша может восстановить буферную зону на границе с Беларусью после нападения на пограничника

Это заявление последовало за инцидентом на границе с Беларусью, в ходе которого польский пограничник получил ножевое ранение. По сообщениям, нападение у пограничной стены близ польской деревни Дубиче-Церкевне совершил мигрант при попытке незаконного пересечения границы.

Сотрудник пограничной службы Польши был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

После инцидента в деревню Дубиче-Церкевне прибыл Дональд Туск. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что восстановление 200-метровой буферной зоны будет целесообразным для более эффективной охраны границы.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, заявил, что патрулирование границы с польской стороны будет усилено.

„Мы будем защищать нашу границу всеми доступными средствами. Армия, пограничная служба и полиция могут рассчитывать на мою полную поддержку. Я восхищаюсь вашим мужеством, профессионализмом и преданностью делу“, — говорится в сообщении Дональда Туска в соцсети X.

В 2021 году на польско-белорусской границе возник миграционный кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов из третьих стран — в основном из стран Ближнего Востока и Афганистана.

Европейский союз тогда заявлял, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по мнению Брюсселя, таким образом пытался отомстить Западу за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов в 2020 году.

Власти Польши тогда заявляли, что считают ответственным за организацию миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью российского президента Владимира Путина. Прежний премьер Польши Матеуш Моравецкий называл Лукашенко „исполнителем заказа Москвы“.

Власти Беларуси и России свою причастность к нелегальной миграции тогда последовательно отрицали.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью разделительную стену для предотвращения нелегальной миграции.