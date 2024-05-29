Правда ли, что деньги стали называть бабками из-за банкнот с Екатериной II?
Согласно распространённой версии, в русском языке деньги получили своё жаргонное название благодаря купюрам с изображением российской императрицы. Мы решили проверить, подтверждают ли это исторические источники.
Утверждение о связи между этимологией слова „бабки“ и портретом Екатерины II на деньгах можно встретить, например, в соцсетях и на блог-платформах, на портале Pikabu, в научно-популярных статьях и на сайте „История.рф“. Чаще всего авторы пишут, что жаргонное слово обязано своим происхождением изображению императрицы на 100-рублёвой банкноте.
В литературе самое раннее упоминание слова „бабки“ в значении „деньги“, судя по Национальному корпусу русского языка, относится к 1844 году. В повести Владимира Даля „Петербургский дворник“ есть отрывок, описывающий жаргон столичных мошенников: например, „добыть бирку“ означало получить паспорт, „увести скамейку“ — украсть лошадь. Говорится там и про деньги, когда шайка карманников спрашивает героя, много ли он наворовал: „Григорий отвечал преспокойно: „Бабки, веснухи да лепень“, то есть деньги, часы да платок; и мошенники с недоумением посмотрели на Григория, не зная, мазурик ли это, то есть товарищ ли, или предатель“.
Пять лет спустя был опубликован очерк Ивана Кокорева „Мелкая промышленность в Москве“, в котором автор так пишет про тёмную сторону городской жизни: „Прислушались бы мы к речам здешних обитателей, называющих друг друга физиками, механиками, гранилами, а в презрительном смысле — жуликами семикопеечными, мазуриками; узнали бы, что значит лафа, стрема, что такое петух, что за вещь бабки и как кусается шмель“. И в примечаниях поясняет: „“Лафа“ — пожива, „стрема“ — неудача, „петух“ — сторож, „бабки“ — деньги, „шмель“ — кошелек“. Так что в 1840-х годах слово „бабки“ уже бытовало как жаргонное обозначение денег и было распространено и в Санкт-Петербурге, и в Москве.
Бумажные деньги в России действительно ввела в обращение Екатерина II. 29 декабря 1768 года (9 января 1769 года по новому стилю) императрица подписала манифест об учреждении двух ассигнационных банков — в Санкт-Петербурге и Москве, которые получали право на эмиссию ассигнаций, имеющих хождение наравне с монетами.
На ассигнации во избежание подделок были нанесены водяные знаки: гербы четырёх царств (Астраханского, Казанского, Сибирского и Московского) и надписи — а также две овальные печати в середине листа. Екатерину II на этих денежных знаках не изображали. Оформление ассигнаций и в дальнейшем было довольно лаконичным: например, в начале XIX века на них был изображён двуглавый орёл.
После реформы, проведённой министром финансов Егором Канкриным, в 1840 году на смену ассигнациям пришли кредитные билеты. Но и на них не было Екатерины II.
Портрет императрицы появился на банкнотах только через 100 лет после её манифеста. В феврале 1868 года Сенат выпустил указ о введении в обращение билетов нового образца, а в марте начался обмен старых билетов на новые номиналом в 25 руб. Ещё через год, в марте 1869 года, в обращение поступили остальные номиналы, от 1 до 100 руб. На 5-рублёвом билете был изображён Дмитрий Донской, на 10-рублёвом — царь Михаил Фёдорович, на 25-рублёвом — Алексей Михайлович, на 50-рублёвом — Пётр I. Наконец, на 100-рублёвом билете поместили портрет Екатерины II.
Впоследствии за сторублёвыми банкнотами закрепилось название „катеньки“, бабками же называли любые деньги вне зависимости от номинала.
Наиболее вероятное происхождение жаргонного слова — от популярной игры в бабки. Этнограф и фольклорист Иван Сахаров в книге „Сказания русского народа“ (1836) пишет: „В русской семейной жизни эта игра занимает самое почётное место, и нет местечка, где бы она не существовала“. Необходимый элемент игры — сами бабки, то есть надкопытные говяжьи кости. Их выставляли определённым образом (в зависимости от типа игры), бьющий должен был выбить утяжелённой костью максимальное число бабок. Как пишет исследователь, добывание, обмен и продажа бабок для мальчиков составляли „особенный вид промышленности“ со своим обменным курсом. Особенно ценились самые большие кости (битки), а также бабки, залитые для тяжести свинцом (свинчатки).
Вероятнее всего, жаргонное обозначение денег возникло именно по аналогии с популярной игрой — для многих с детства бабки были фактически денежным эквивалентом. Версия о портрете Екатерины II гораздо менее правдоподобна: в литературе XIX века она не встречается, а сама банкнота с изображением императрицы появилась только во второй половине столетия, когда деньги уже называли бабками.
Можно допустить, что название связано с отчеканенными при Екатерине серебряными или золотыми монетами, на которых был изображён профиль императрицы. Но это тоже маловероятно, так как никаких следов распространения жаргонного слова в XVIII веке не удалось обнаружить. Монеты называли по их номиналу (пятак, гривенник, двугривенный и т. д.), но не по имени правителя.
Итог: Неправда