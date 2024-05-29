Правда ли, что деньги стали называть бабками из-за банкнот с Екатериной II?

Утверждение о связи между этимологией слова „бабки“ и портретом Екатерины II на деньгах можно встретить, например, в соцсетях и на блог-платформах, на портале Pikabu, в научно-популярных статьях и на сайте „История.рф“. Чаще всего авторы пишут, что жаргонное слово обязано своим происхождением изображению императрицы на 100-рублёвой банкноте.

В литературе самое раннее упоминание слова „бабки“ в значении „деньги“, судя по Национальному корпусу русского языка, относится к 1844 году. В повести Владимира Даля „Петербургский дворник“ есть отрывок, описывающий жаргон столичных мошенников: например, „добыть бирку“ означало получить паспорт, „увести скамейку“ — украсть лошадь. Говорится там и про деньги, когда шайка карманников спрашивает героя, много ли он наворовал: „Григорий отвечал преспокойно: „Бабки, веснухи да лепень“, то есть деньги, часы да платок; и мошенники с недоумением посмотрели на Григория, не зная, мазурик ли это, то есть товарищ ли, или предатель“.

Пять лет спустя был опубликован очерк Ивана Кокорева „Мелкая промышленность в Москве“, в котором автор так пишет про тёмную сторону городской жизни: „Прислушались бы мы к речам здешних обитателей, называющих друг друга физиками, механиками, гранилами, а в презрительном смысле — жуликами семикопеечными, мазуриками; узнали бы, что значит лафа, стрема, что такое петух, что за вещь бабки и как кусается шмель“. И в примечаниях поясняет: „“Лафа“ — пожива, „стрема“ — неудача, „петух“ — сторож, „бабки“ — деньги, „шмель“ — кошелек“. Так что в 1840-х годах слово „бабки“ уже бытовало как жаргонное обозначение денег и было распространено и в Санкт-Петербурге, и в Москве.

Бумажные деньги в России действительно ввела в обращение Екатерина II. 29 декабря 1768 года (9 января 1769 года по новому стилю) императрица подписала манифест об учреждении двух ассигнационных банков — в Санкт-Петербурге и Москве, которые получали право на эмиссию ассигнаций, имеющих хождение наравне с монетами.