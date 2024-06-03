Неэстонцы намного хуже относятся к электромобилям, чем эстонцы

В ходе опроса выяснилось, что 53% жителей эстонской национальности имеют опыт езды на электромобиле в роли водителя или пассажира, тогда как соответствующий опыт представителей других национальностей остается на уровне 25%. В то время как 15% эстонцев либо полностью готовы купить электромобиль в качестве своего следующего автомобиля, либо рассматривают такой вариант, среди людей других национальностей такими энтузиастами являются только 8%.

Желание купить электромобиль в качестве второго семейного автомобиля также существенно выше у эстонцев – такой вариант рассматривают 16% респондентов-эстонцев, тогда как соответствующий показатель среди представителей других национальностей составляет 9%.

„Опыт Veho также показывает, что эстоноязычные клиенты заметно больше интересуются электрическими моделями Mercedes-Benz, и их общая осведомленность также выше. Это связано с тем, что у эстонцев больше опыта и контактов с электромобилями, благодаря чему у них возникает большее доверие и интерес к этой теме“, — прокомментировал Кейо Каасик, руководитель Veho AS. Однако опрос показал, что почти 40% жителей других национальностей хотели бы попробовать управлять электромобилем.

Как эстонцы, так и представители других национальностей основными недостатками электромобилей считают одни и те же аспекты: высокую закупочную цену автомобиля, меньший запас хода и длительное время зарядки. Однако преимущества видятся по-разному. Если для эстонцев самым большим преимуществом электромобиля является более низкая цена за километр, то водители других национальностей считают главным преимуществом электромобиля его экологичность.

„Это также показывает, что осведомленность эстонцев выше, и водители знают, что затраты на обслуживание и стоимость километража электромобиля ниже по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, но в глазах жителей других национальностей электромобиль прежде всего имеет имидж дорогого, хотя и экологически чистого транспортного средства“, — добавил Кейо Каасик.