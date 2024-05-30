Это - мужская сфера, а все мужчины ушли на войну: что происходит с энергетикой Украины?

Цели, которые подразумевает этот план впечатляют: до 2030 года Украина должна снизить потребление финальной энергии на 17% и первичной - на 22%, увеличить выработку энергии из возобновляемых источников на 27% и снизить эмиссию CO 2 до 65%. „Это наши основные цели, и у нас есть еще к этому план мероприятий, которые мы должны сделать в разных секторах, на уровне муниципалитетов, в транспорте, в жилищном секторе, в промышленности и бизнесе“, - поясняет Замазеева. Она отмечает, что достичь этого безусловно стало намного сложнее в условиях войны, поэтому страна остро нуждается в поддержке - финансовой и не только.