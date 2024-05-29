The Telegraph: страны НАТО призвали Зеленского не давить и не требовать „невозможного“

В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, намеченному на 9-11 июля, Германия и США „настойчиво предостерегли“ Украину от того, чтобы она требовала определить четкие сроки ее вступления в альянс. Партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы он не требовал от альянса „невозможного“, пишет издание.

„Они (США) очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существуют опасения по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса“, — сказал газете источник, знакомый с мнением администрации президента США Джо Байдена.

Источники издания рассказали, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны, поддерживающие вступление Украины в альянс, оказали сильное давление по этому вопросу на остальных членов, что привело к расколу в военном блоке.

The Telegraph указывает, что на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса предложат Украине то, что сейчас называют „мостом“ или „путем“ к вступлению, чтобы продемонстрировать поддержку этого процесса.

НАТО впервые поддержало вступление Украины в альянс в 2008 году. Организация не назвала конкретные сроки, когда это может произойти. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину страны — члены альянса определили, что Киев не сможет вступить в НАТО, пока находится в состоянии войны.

На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году Великобритания и Франция настаивали на том, чтобы в заявление саммита добавили часть о приглашении Украины в блок. В преддверии саммита Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО за „неопределенность“ и „слабость“ в отношении членства Украины.

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