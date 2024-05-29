В проект закона об автоналоге снова внесены изменения

Председатель комиссии Аннели Аккерманн сказала, что к законопроекту поступило 831 предложение о внесении поправок. Как сообщает пресс-служба Рийгикогу, они были скомпонованы по статьям в 19 предложений о внесении поправок, и комиссия со своей стороны также внесла в документ ряд изменений.

По словам Аккерманн, предложения о поправках финансовой комиссии нашли поддержку. В их числе – два принципиальных изменения к законопроекту. „Плату за регистрацию автомобиля необходимо будет внести один раз в том числе при продаже уже внесенных в регистр дорожного движения Эстонии транспортных средств. Налог на легковые автомобили и микроавтобусы юридических лиц тоже будет сокращаться по мере старения транспортного средства“, – выделила Аккерманн содержание поправок.

Налоговая обязанность по-прежнему состоит из платы за регистрацию и ежегодного налога, ставка которого формируется на основании выбросов CO2 и массы автомобиля и сокращается по мере увеличения возраста автомобиля.

Член финансовой комиссии Айвар Кокк назвал неверным решение объединить предложения подобным образом, так как в составе пакета без поддержки могут остаться аргументированные предложения, которые имеют поддержку среди депутатов. „Это может повлечь за собой проблемы на пленарном заседании, если какое-либо из содержащихся в пакете предложений получит поддержку большинства. В этом случае необходимо будет прервать второе чтение законопроекта, что комиссия, по всей видимости, поддержала“, – сказал Кокк. Он добавил, что в принципе нельзя поддержать введение налога на транспортные средства, который приведет к повышению налоговой нагрузки семей и ограничит возможности передвижения, в особенности в сельских регионах.