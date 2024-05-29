В проект закона об автоналоге снова внесены изменения(1)
Вчера, 28 мая, на заседании финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела предложения о поправках, поступившие к законопроекту о налоге на моторные транспортные средства, и внесла свои предложения.
Председатель комиссии Аннели Аккерманн сказала, что к законопроекту поступило 831 предложение о внесении поправок. Как сообщает пресс-служба Рийгикогу, они были скомпонованы по статьям в 19 предложений о внесении поправок, и комиссия со своей стороны также внесла в документ ряд изменений.
По словам Аккерманн, предложения о поправках финансовой комиссии нашли поддержку. В их числе – два принципиальных изменения к законопроекту. „Плату за регистрацию автомобиля необходимо будет внести один раз в том числе при продаже уже внесенных в регистр дорожного движения Эстонии транспортных средств. Налог на легковые автомобили и микроавтобусы юридических лиц тоже будет сокращаться по мере старения транспортного средства“, – выделила Аккерманн содержание поправок.
Налоговая обязанность по-прежнему состоит из платы за регистрацию и ежегодного налога, ставка которого формируется на основании выбросов CO2 и массы автомобиля и сокращается по мере увеличения возраста автомобиля.
Член финансовой комиссии Айвар Кокк назвал неверным решение объединить предложения подобным образом, так как в составе пакета без поддержки могут остаться аргументированные предложения, которые имеют поддержку среди депутатов. „Это может повлечь за собой проблемы на пленарном заседании, если какое-либо из содержащихся в пакете предложений получит поддержку большинства. В этом случае необходимо будет прервать второе чтение законопроекта, что комиссия, по всей видимости, поддержала“, – сказал Кокк. Он добавил, что в принципе нельзя поддержать введение налога на транспортные средства, который приведет к повышению налоговой нагрузки семей и ограничит возможности передвижения, в особенности в сельских регионах.
Финансовая комиссия поддержала поправку, согласно которой при внесении транспортных средств в регистр дорожного движения и при первичной смене владельца внесенного в регистр транспортного средства плата вносится лишь при внесении новых и использованных транспортных средств в регистр. Так как плата за регистрацию распространяется и на первичную смену владельца, налоговые ставки были скорректированы в меньшую сторону, так как налоговая база шире и необходимо также учитывать рыночную стоимость уже внесенных в регистр транспортных средств.
Согласно новым ставкам, плата за регистрацию будет составлять в среднем менее 10 % стоимости транспортного средства.
Согласно законопроекту, ставки платы за регистрацию будут повышены в 2028 и 2031 гг.
Размер регистрационной платы и налога на моторно-транспортное средство сокращается в зависимости от возраста транспортного средства. Это касается легковых автомобилей и микроавтобусов как физических, так и юридических лиц. Сокращение ставки по мере старения автомобиля было приведено в наибольшее соответствие с его рыночной стоимостью.
В дальнейшем размер платы за регистрацию и налога на моторное транспортное средство для автомобилей для всех предприятий будет сокращаться по мере старения транспортного средства. Это будет распространяться и на коллекционеров автомобилей, которые коллекционируют и экспонируют автомобили в качестве некоммерческой организации или предприятия. Годовой налог на транспортные средства старше 20 лет будет составлять 50 евро в год.
При покупке транспортного средства у лизинговой компании и его регистрации на свое имя плата за регистрацию не взимается. Этот принцип действует и при регистрации на свое имя транспортного средства, полученного в наследство. В этих случаях плата за регистрацию взимается в случае следующей сделки купли-продажи.
В отношении вывозимых из страны транспортных средств, возраст которых не превышает 10 лет, можно ходатайствовать о возвращении платы за регистрацию.
Инициированный правительством проект закона о налоге на моторные транспортные средства (364 SE) призван установить в Эстонии с начала следующего года вышеозначенный налог, состоящий из двух частей. Первую часть владелец моторного транспортного средства должен будет оплачивать ежегодно за транспортное средство, внесенное в регистр дорожного движения. Ставка налога на моторные транспортные средства будет состоять из базовой части, удельных выбросов CO2 и полной массы. Вторая часть представляет собой плату за регистрацию моторного транспортного средства, которая вносится при занесении легковых автомобилей и микроавтобусов в регистр дорожного движения.
Цель нового налога – побудить людей при покупке нового автомобиля делать выбор в пользу более экологичного варианта, а также способствовать использованию старых автомобилей до завершения срока эксплуатации. По сравнению с действующими ценами, налог повысит стоимость покупки и владения автомобилями на 5–15 %.
Согласно законопроекту, от уплаты налога на моторное транспортное средство и внесения платы за регистрацию будут освобождены специальный транспорт; транспортные средства, предназначенные для использования людьми с ограниченными возможностями, и транспортные средства иностранных представительств в соответствии с международными договорами. Согласно законопроекту, сбором налога на моторные транспортные средства будет заниматься Налогово-таможенный департамент, в то время как плату за регистрацию будет взимать Транспортный департамент.
Решения по производству по законопроекту финансовая комиссия примет на следующем заседании, которое состоится в четверг на этой неделе.
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