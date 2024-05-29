Построят ли футбольный холл рядом с мемориалом из-за того, что „Левадия“ просрочила сроки или правительство нарушило договоренность?
Футбольный клуб „Левадия“ объявил, что приступит к проектированию футбольного холла на Маарьямяги, поскольку правительство не поддерживает строительство холла в Пирита или Ласнамяэ.
„Мы больше не можем откладывать строительство холла, и футбольный клуб „Левадия“ незамедлительно начнет процесс подготовки проекта крытого футбольного зала, первоначально запланированного на Маарьямяги“, — заявил член правления клуба Андрей Лешкин.
Во вторник министр финансов Март Вырклаэв направил письмо о том, что министерство отказывается от выполнения распоряжения правительства от 2021 года о выделении 800 000 евро из госрезерва для заключения компромиссного соглашения с „Левадия“.
„Решение правительства нарушает договоренность с людьми, которые не хотели видеть футбольный холл рядом с мемориалом Маарьямяги, — сказал Андрей Лешкин, член правления клуба. — Мы не хотим, чтобы мемориал жертвам коммунизма и футбольный зал хоть сколько-нибудь противостояли друг другу, потому что оба объекта крайне необходимы“.
Министерство финансов, однако, подтвердило Delfi, что поддержать строительство футбольного холла в рамках решения, принятого правительством в 2021 году, невозможно. „Решение предусматривало выделение 800 000 евро из резерва правительства для заключения компромиссного соглашения со спортивным клубом „Левадия“, и, согласно правилам госбюджета, эти деньги могут быть использованы в соответствующем финансовом году, а также с возможностью переноса этих денег в следующий финансовый год. В соответствии с правилами, деньги были перечислены в бюджет 2022 года, а срок использования суммы закончился в конце того же года. К сожалению, к этому времени никакого компромиссного соглашения не было заключено“, — сообщили в министерстве.
По словам представителей „Левадии“, в 2021 году было решено встретиться с представителями заинтересованных групп, которые не хотели видеть рядом с мемориальным комплексом футбольный холл, обеспечивающий зимние тренировки для более чем 700 юных игроков. Согласно компромиссному соглашению, правительство решило поддержать строительство холла в другом месте.
В конце 2005 года „Левадия“ подписала договор аренды с Riigi Kinnisvara AS, согласно которому футбольный клуб получил право строительство стадиона на Маарьямяги и его использование на 36 лет, то есть до конца 2041 года. Одно из травяных полей будет заменено холлом, который будет частично финансироваться Эстонским футбольным союзом, но обслуживание возьмет на себя „Левадия“. В частности, это будет место зимних тренировок детско-юношеских команд.