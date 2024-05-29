Построят ли футбольный холл рядом с мемориалом из-за того, что „Левадия“ просрочила сроки или правительство нарушило договоренность?

„Мы больше не можем откладывать строительство холла, и футбольный клуб „Левадия“ незамедлительно начнет процесс подготовки проекта крытого футбольного зала, первоначально запланированного на Маарьямяги“, — заявил член правления клуба Андрей Лешкин.

Во вторник министр финансов Март Вырклаэв направил письмо о том, что министерство отказывается от выполнения распоряжения правительства от 2021 года о выделении 800 000 евро из госрезерва для заключения компромиссного соглашения с „Левадия“.

„Решение правительства нарушает договоренность с людьми, которые не хотели видеть футбольный холл рядом с мемориалом Маарьямяги, — сказал Андрей Лешкин, член правления клуба. — Мы не хотим, чтобы мемориал жертвам коммунизма и футбольный зал хоть сколько-нибудь противостояли друг другу, потому что оба объекта крайне необходимы“.

Министерство финансов, однако, подтвердило Delfi, что поддержать строительство футбольного холла в рамках решения, принятого правительством в 2021 году, невозможно. „Решение предусматривало выделение 800 000 евро из резерва правительства для заключения компромиссного соглашения со спортивным клубом „Левадия“, и, согласно правилам госбюджета, эти деньги могут быть использованы в соответствующем финансовом году, а также с возможностью переноса этих денег в следующий финансовый год. В соответствии с правилами, деньги были перечислены в бюджет 2022 года, а срок использования суммы закончился в конце того же года. К сожалению, к этому времени никакого компромиссного соглашения не было заключено“, — сообщили в министерстве.

По словам представителей „Левадии“, в 2021 году было решено встретиться с представителями заинтересованных групп, которые не хотели видеть рядом с мемориальным комплексом футбольный холл, обеспечивающий зимние тренировки для более чем 700 юных игроков. Согласно компромиссному соглашению, правительство решило поддержать строительство холла в другом месте.