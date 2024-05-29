Швеция передаст Киеву крупнейший пакет помощи на 1,16 млрд евро и летающий радар

Многочисленные международные военные информационные источники пишут, что будет передано два таких самолета.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, ASC 890 окажет „наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону“, поскольку дополнит и усилит обещанные американские истребители F-16.

„Они могут идентифицировать крылатые ракеты, беспилотники и цели, как на суше, так и на море“, — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, Швеция передаст авиационные ракеты среднего радиуса AMRAAM. В сообщении Минобороны говорится, что они адаптированы для использования в наземных зенитно-ракетных комплексах.

Такие ракеты также используют истребители F-16, которые Украина рассчитывает получить от европейских стран до конца года.

В пресс-релизе шведского Министерства обороны также говорится, что Стокгольм отдаст Киеву все имеющиеся у него бронетранспортеры PBV 302.

Министерство обороны Швеции признает, что, передавая Украине летающие радары, оно снижает обороноспособность страны, и компенсировать нехватку такого самолета оно намерено закупкой дополнительных самолетов S106 GlobalEye, которые производит Saab на базе самолета Bombardier Global 6000.

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