Известный самокатчик объясняет, как достичь необходимого мастерства для выполнения даже самых сложных трюков

Спортсмен-экстремал, самокатчик Гемо Тасане признается, что самые сложные трюки — это комбинации, включающие в себя сальто и вращения. „Конечно, более сложные сальто и вращения — это комбо, то есть во время сальто вы добавляете, например, толчок к другому трюку или делаете дополнительный поворот“, — описывает Тасане трюки, требующие большего мастерства.

„Трюки в т.н. уличном стиле (street style), требующие хорошего баланса и точности, также очень сложны как физически, так и ментально. Для это сначала необходимо визуализировать свое выполнение этого трюка, а также очень важно верить в себя“, — объясняет опытный трюкач-спортсмен.

Тасане также отмечает, что не менее важно умение чувствовать свое тело, а после - необходимость анализировать свои достижения. Вот тут-то на помощь спортсмену-экстремалу приходят смарт-часы Huawei Watch FIT 3, которые помимо модного внешнего вида являются еще и умным помощником, помогающим следить за каждым движением и успехом.

По словам руководителя по обучению Huawei Екатерины Мишиной, новые смарт-часы Huawei Watch FIT 3 оснащены новейшими датчиками, позволяющими особенно легко анализировать функционирование своего тела при выполнении трюков. „Huawei Watch FIT 3 могут точно отслеживать частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови и даже качество сна. Особенно это важно для самокатчиков, которым необходимо постоянно следить за состоянием своего тела, чтобы выполнять все более сложные трюки“.

„Со смарт-часами Watch FIT 3 каждый спортсмен может легко проанализировать ход своей тренировки и ее результаты. Например, если вы занимаетесь физически тяжелым видом спорта, то позже сможете увидеть, как на него отреагировало ваше тело и каковы были ваши физиологические параметры. Это помогает лучше понять, какие аспекты еще требуют доработки“, — объясняет Мишина.

Смарт-часы нового поколения, совместимые со всеми операционными системами