Известный самокатчик объясняет, как достичь необходимого мастерства для выполнения даже самых сложных трюков
Самокатный спорт – это не просто спортивная дисциплина, но скорее образ жизни, требующий посвященности, страсти и определенной уверенности. Изучение и последующее выполнение сложных трюков является мечтой каждого самокатчика, но это требует как физической силы, так и ментальной выносливости. Как же отслеживать свой прогресс и достижения – и особенно тогда, когда в игре есть сложные комбинации?
Спортсмен-экстремал, самокатчик Гемо Тасане признается, что самые сложные трюки — это комбинации, включающие в себя сальто и вращения. „Конечно, более сложные сальто и вращения — это комбо, то есть во время сальто вы добавляете, например, толчок к другому трюку или делаете дополнительный поворот“, — описывает Тасане трюки, требующие большего мастерства.
„Трюки в т.н. уличном стиле (street style), требующие хорошего баланса и точности, также очень сложны как физически, так и ментально. Для это сначала необходимо визуализировать свое выполнение этого трюка, а также очень важно верить в себя“, — объясняет опытный трюкач-спортсмен.
Тасане также отмечает, что не менее важно умение чувствовать свое тело, а после - необходимость анализировать свои достижения. Вот тут-то на помощь спортсмену-экстремалу приходят смарт-часы Huawei Watch FIT 3, которые помимо модного внешнего вида являются еще и умным помощником, помогающим следить за каждым движением и успехом.
По словам руководителя по обучению Huawei Екатерины Мишиной, новые смарт-часы Huawei Watch FIT 3 оснащены новейшими датчиками, позволяющими особенно легко анализировать функционирование своего тела при выполнении трюков. „Huawei Watch FIT 3 могут точно отслеживать частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови и даже качество сна. Особенно это важно для самокатчиков, которым необходимо постоянно следить за состоянием своего тела, чтобы выполнять все более сложные трюки“.
„Со смарт-часами Watch FIT 3 каждый спортсмен может легко проанализировать ход своей тренировки и ее результаты. Например, если вы занимаетесь физически тяжелым видом спорта, то позже сможете увидеть, как на него отреагировало ваше тело и каковы были ваши физиологические параметры. Это помогает лучше понять, какие аспекты еще требуют доработки“, — объясняет Мишина.
Смарт-часы нового поколения, совместимые со всеми операционными системами
Смарт-часы Watch FIT 3 совместимы со всеми телефонами, что обеспечивает удобную синхронизацию и анализ данных. „Новые смарт-часы совместимы как с iOS, так и с Android, а для использования часов достаточно скачать мобильное приложение Huawei Health. Поэтому этими часами смогут пользоваться владельцы всех смартфонов“, — подчеркивает Мишина.
Помимо отличной совместимости, впечатляет и время автономной работы часов — до 7 дней при обычном использовании, а максимальное время работы смарт-устройства — до 10 дней. „Часы также имеют функцию быстрой 10-минутной зарядки, которая позволяет использовать их дальше в течение дня, что делает FIT 3 идеальным вариантом для любителей активного образа жизни“, — добавляет Мишина.
Huawei Watch FIT 3 выделяются большим экраном и утонченным дизайном, их вес всего 26 г. Безрамочный дисплей часов дополняется поворачивающийся функциональной кнопкой, которая является заметной частью дизайна, и чтобы соответствовать стилю каждого владельца, часы доступны в различных цветах. „Часы созданы для повседневного ношения и предлагают все функции, необходимые для улучшения ваших спортивных результатов“, — отмечает Екатерина Мишина.
Стоимость Huawei Watch FIT 3 составляет 159 евро, а версии с кожаным ремешком — 179 евро.