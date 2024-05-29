Таллинн планирует вновь открыть летом школьные стадионы для общественного пользования

„Скоро начнутся долгожданные летние каникулы, и мы хотим, чтобы дети могли наслаждаться летом на свежем воздухе. Поэтому мы решили открыть доступ к спортивным площадкам таллиннских школ для горожан на все лето, тем самым расширив возможности для занятий спортом как для молодежи, так и для взрослых. Открытие стадионов летом позволит молодым людям продолжать заниматься спортом и во время каникул, что способствует развитию здоровых привычек с детства. Это также сближает жителей районов, предлагая возможности для совместных занятий“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Вице-мэр Алексей Яшин также отметил, что многие школьные стадионы были недавно отремонтированы и предлагают качественные и разнообразные возможности для спортивных занятий. „Во время летних каникул, когда стадионы не используются в учебных целях, целесообразно открыть их для занятий спортом и проведения активного досуга горожан. Таким образом, наши хорошо оборудованные спортивные площадки не будут пустовать летом, а предоставят жителям Таллинна дополнительные возможности для физической активности и тренировок в городском пространстве, – сказал Яшин, отметив важность того, чтобы спортивные площадки использовались горожанами аккуратно. – Мы приглашаем всех детей и взрослых заниматься спортом летом, но убедительно просим соблюдать правила использования стадионов и спортивных площадок“.

Таллинн открывает школьные стадионы для общественного пользования в летний период уже четвертый год подряд. С каждым годом количество открытых летних стадионов увеличивается, а опыт использующих их горожан остается очень положительным. Этим летом планируется открыть более 40 школьных стадионов.

Стадионы будут открыты для бесплатного посещения с 13 июня по 30 августа ежедневно с 10:00 до 21:00. Впервые на спортивных площадках установят ящики для хранения спортивного инвентаря, откуда можно будет бесплатно взять мячи и другое снаряжение.