МНЕНИЕ | ЕС, наконец, перестанет помогать Путину строить ГУЛАГ

ЕС признал, что нарушения прав человека в России имеют особый характер, а значит требуют специальных мер. Идея российских оппозиционеров отправить персонально под санкции судей, прокуроров и следователей получила поддержку ряда европейских государств, включая Чехию, Польшу, Швецию и страны Балтии, а в итоге - и Евросоюза в целом. Вместе с отдельными убийцами в мантиях под санкции отправилась целиком вся Федеральная служба исполнения наказаний, то есть российские тюремщики.

Акт Навального

Новый санкционный режим, введенный Евросоюзом, стал следствием гибели Алексея Навального, которая безусловно является убийством, вне зависимости от того, что именно стало конкретной причиной остановки дыхания и сердца. Пыточные условия в тюрьмах, созданные для противников путинского режима - признаны они политическими заключенными или нет - один из „фирменных“ приемов российской тюремной системы.

Существует множество примеров того, как европейские страны, по сути, помогали российским властям бороться с инакомыслящими. Например, в рамках совместных программ европейцы обучали российских полицейских разгонять массовые протесты, а Германия продавала российским силовикам перцовый газ, что было запрещено только в 2022 году, а также помогала тренировать спецназ РФ. Есть и другие примеры на эту тему, где речь шла и о других странах ЕС, например, Франции.

Новый же санкционный режим запрещает, наконец, продавать или передавать в Россию любое оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий. В том числе, стрелковые тренажеры, взрывчатые вещества, колючую проволоку, ножи для спецназа…