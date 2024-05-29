Велогонщица Лыйв едет на Олимпиаду в Париж!

По итогам двухлетнего периода квалификации олимпийские лицензии получили 19 стран. Эстония набрала достаточно очков, чтобы занять 16-е место, пишет Rus.err.ee.

От Эстонии в Париже выступит Яника Лыйв, для которой это будет вторая Олимпиаде в карьере. На предыдущих Играх в Токио она заняла 17-е место среди 38 вышедших на старт спортсменок.

На данный момент на Олимпиаду в Париж получили путевки 19 эстонских спортсменов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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