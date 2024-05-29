29.05.2024, 15:10
В Кохтла-Ярве лосиха с детенышем попали в западню(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера операция по спасению лосихи и ее детеныша в Кохтла-Ярве длилась больше часа. Взрослое животное в итоге спаслось самостоятельно, а вот детенышу без помощи спасателей было не обойтись.
Во вторник, 28 мая, в 9:06 спасатели выехали на улицу Уус-Техасе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где на производственную территорию зашла лосиха с детенышем. Спасателям не удалось перенаправить животных за территорию.
В итоге лосиха сама перепрыгнула через забор, а лосенка спасатели поймали и отпустили в естественную среду обитания.
Мероприятие для спасателей завершилось к 10:23.
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