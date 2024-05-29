В Кохтла-Ярве лосиха с детенышем попали в западню

Во вторник, 28 мая, в 9:06 спасатели выехали на улицу Уус-Техасе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где на производственную территорию зашла лосиха с детенышем. Спасателям не удалось перенаправить животных за территорию.

В итоге лосиха сама перепрыгнула через забор, а лосенка спасатели поймали и отпустили в естественную среду обитания.

Мероприятие для спасателей завершилось к 10:23.

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