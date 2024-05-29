29.05.2024, 11:41
Западный тренер в „советской“ раздевалке – как швед изменил латвийский хоккей и посадил зерно бронзы
ФОТО: | Delfi Meedia
Двадцать лет назад сборная Латвии по хоккею провела один из самых удачных чемпионатов мира. Это был третий год под предводительством известного шведского специалиста Курта Линдстрема, и, как оказалось позже, - последний, пишет Rus.delfi.lv. Спустя пару лет Курре завершил тренерскую карьеру, но наследие своей работы он оставил не только в хоккее родной Швеции, но и в хоккее Финляндии и Латвии. Увы, последние годы Линдстрем сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем.