Хоккей
29.05.2024, 11:41

Западный тренер в „советской“ раздевалке – как швед изменил латвийский хоккей и посадил зерно бронзы

 
ФОТО: коллаж | Delfi Meedia

Двадцать лет назад сборная Латвии по хоккею провела один из самых удачных чемпионатов мира. Это был третий год под предводительством известного шведского специалиста Курта Линдстрема, и, как оказалось позже, - последний, пишет Rus.delfi.lv. Спустя пару лет Курре завершил тренерскую карьеру, но наследие своей работы он оставил не только в хоккее родной Швеции, но и в хоккее Финляндии и Латвии. Увы, последние годы Линдстрем сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем.

Первые золотые медали в истории хоккея Финляндии

На чемпионате мира 2001 года сборная Латвии по хоккею с пятью хоккеистами НХЛ в составе (Артуром Ирбе, Сандисом Озолиньшем, Сергеем Жолтоком, Карлисом Скрастиньшем и Каспаром Асташенко) неожиданно уступила сборной Украины и была вынуждена сражаться за сохранение места в элитном дивизионе. Многим игрокам сборной – а также и президенту ЛХФ Кирову Липману – было не по пути с главным тренером Харальдом Васильевым, поэтому поражение было использовано как предлог для избавления от его неудобной личности.

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