Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом дисквалифицировали за допинг

В допинг-пробе 30-летнего спортсмена, взятой 2 июля прошлого года на этапе „Бриллиантовой лиги“ в Стокгольме, были обнаружены следы остарина, пишет РБК.

Вину спортсмена в умышленном употреблении допинга доказать не удалось. Брас утверждал, что остарин попал в его организм вместе со спортивными добавками.

Дисквалификация спортсмена будет действовать до 27 ноября 2024 года. Таким образом, Брас не сможет выступать на Олимпийских играх в Париже.

На счету Браса золото ОИ-2016, а также бронза Олимпиады в Токио. Кроме того, бразилец завоевал серебро чемпионата мира 2022 года в помещении.

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