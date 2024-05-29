ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: очередная победа „Транса“, ничья в ныммеском дерби и упущенная победа „Курессааре“

Нарвский „Транс“ одержал вторую победу подряд

„Транс“ повел в счете на стадионе „Тамме“ в добавленное к первому тайму время, когда Тааниель Уста вывел гостей вперед. До этого мяч фактически трижды попадал в створ ворот - на 24-й минуте Серго Кухианидзе попал в штангу, на 33-й и 38-й минутах игроки „Таммеки“ Акакий Гвинерия и Герман Педмансон попали в перекладину.

Во втором тайме, когда голевых моментов было меньше, на 89-й минуте Серго Кухианидзе установил окончательный счет.

„Транс“ одержал вторую подряд победу, но в турнирной таблице по-прежнему находится на девятом месте.

„Курессааре“ на последних минутах упустил победу, выигрывая со счетом 2:0

На глазах у родной публики футболисты „Курессааре“ выигрывали после первого тайма со счетом 2:0, когда Мяртен Паюнурм дважды реализовал пенальти.

Казалось, что „Курессааре“ уже может праздновать победу, но последнее слова оказалось за гостями. Кевин Каубер на 85-й минуте сначала сократил отставание в счете до минимума, а затем в добавленное ко второму тайму время реализовал пенальти.

Ничья в ныммеском дерби

Уже на первой минуте Промис Давид вывел „Нымме Калью“ вперед. Единственный гол „Нымме Юнайтед“ пришелся на 33-ю минуту, когда Александр Мусолитин отобрал мяч у Режиналя после неудачной передачи Хенри Перк, и сравнял счет. Больше зрители забитых мячей не увидели.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.