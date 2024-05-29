Эстонский дзюдоист получил путевку на Олимпийские игры в Париже

Выступающий в весовой категории до 90 кг Кальюлайд может попасть на Олимпийские игры по квоте европейской зоны. Соответствующую новость во вторник подтвердили Эстонский олимпийский комитет и Эстонская федерация дзюдо.

Начиная с игр в Барселоне 1992 года, Эстония участвовала во всех олимпийских турнирах по дзюдо. Индрек Пертельсон завоевал бронзу в тяжелом весе в 2000 и 2004 годах, Алексей Будылин также завоевал бронзу в соревнованиях в 2000 году.

Впервые отправляющийся на Олимпийские игры 29-летний Кальюлайд пока не достигал очень высоких мест во взрослых титульных соревнованиях. В 2017 году он занял седьмое место на чемпионате Европы.

Мужские соревнования в весовой категории до 90 килограммов пройдут на Олимпийских играх в Париже в среду, 31 июля.

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