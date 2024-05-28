Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Верховной рады, не президента. Закон о военном положении позволяет не проводить выборы, но это не значит продление полномочий. По Конституции в этом случае президентские полномочия передаются спикеру парламента. Это все предварительный анализ и оценка. По ним, единственная легитимная власть — парламент и спикер Рады. Запад хочет дождаться, когда власти Украины примут все непопулярные решения, в том числе еще больше снизят планку призывного возраста, после чего „их просто, чик — поменяют“ на других людей.

Генсек НАТО Столтенберг, когда я с ним встречался, деменцией не страдал, и если теперь он говорит о нанесении ударов высокоточным западным оружием по территории РФ, то должен понимать, что они могут быть осуществлены только с помощью средств космической разведки при помощи высококвалифицированных специалистов. В случае с такими системами, как Storm Shadow, полетные задания могут вноситься без присутствия украинских военных, — это делают те, кто производит и якобы поставляет в Украину эти системы. Может происходить и происходит без участия украинских военных.

Такие системы, как ATACMS, программируются на основе данных космической разведки, а само задание готовится представителями стран НАТО. Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду — прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России.

Иностранный контингент на территории Украины — ничего хорошего в этом нет. Это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе. Им это нужно? Пожалуйста. Мы будем делать так, как считаем нужным. Иностранные войска в зоне „СВО“ будут в зоне поражения ВС России.