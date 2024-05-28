ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (825-й день) | Макрон заявил, что Украине нужно позволить „нейтрализовать“ российские военные базы, с которых запускаются ракеты
Подводим итоги очередного дня войны.
Премьер Чехии: первая партия снарядов калибра 155 мм поступит в Украину в ближайшие дни
Пятнадцать стран-членов Евросоюза и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в реализацию инициативы Чехии по снабжению Украины артиллерийскими боеприпасами, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
„Первые десятки тысяч снарядов калибра 155 мм будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию снарядов в ближайшие дни“, — сказал Фиала перед началом встречи европейских лидеров.
Макрон: Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Киеву нужно позволить „нейтрализовывать военные базы, с которых российские войска запускают ракеты по украинской территории. При этом территорию Украины, по словам Макрона, атакуют с баз, расположенных в России.
Предоставила ли Франция такое решение Украине, президент не уточнил.
„Российские нарративы столь же предсказуемы, сколь и бессмысленны“. Спикер Рады ответил Владимиру Путину
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. Так он ответил на слова российского президента Владимира Путина, что, по оценке Кремля, легитимная власть в Украине сейчас — это парламент и спикер Рады.
„Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: „Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины“. В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта „непрерывность“ не в российском (как „пожизненность“), а в нормальном, демократическом понимании.
Поэтому президентом Украины есть и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, в соответствии с Конституцией и законами Украины“, — написал он.
Стефанчук добавил, что „провозглашенные сегодня российские нарративы настолько же предсказуемы, насколько и бессмысленны“.
„Единственное смущает, что отдельные „украинские“ политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах украинского парламента“, — добавил он.
Путин снова усомнился в легитимности Зеленского. В Украине такие утверждения называли информационной операцией
Владимир Путин во второй раз за последние 10 дней подверг сомнению легитимность украинского президента Владимира Зеленского. Украинские власти называют подобные утверждения информационной спецоперацией, направленной против законных руководителей государства, которые противостоят российской агрессии.
Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Москву из Узбекистана, Путин сказал, что „по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады“ (цитата по агентству ТАСС).
Путин и другие российские чиновники утверждают, что полномочия Зеленского закончились 20 мая, после того, как с момента его вступления в должность прошло пять лет. 24 мая Путин сказал, что полномочия президента Украины „закончились“.
Однако украинские законы прямо запрещают проведение выборов во время военного положения. В конституции страны также содержится положение о том, что действующий президент сохраняет свои полномочия до вступления в должность следующего главы государства.
Украинские власти заявляли, что Россия всячески пытается „поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения“, а также распространить в обществе всяческие „теории заговора“.
Недавно корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко подробно объяснял, как украинские законы трактуют вопрос проведения президентских выборов во время войны и почему утверждения российских властей на этот счет нельзя считать оправданными.
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам колонии гражданина Украины по делу о шпионаже
По версии ФСБ, гражданин Украины Иван Милованов, находясь в зоне проведения „СВО“, собирал и передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины через мессенджер сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС России.
Мужчину признали виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ).
Взрывы в Харькове и Одессе
В Харькове сегодня днем прозвучала серия взрывов. В области объявлена воздушная тревога. Пока официальных сообщений о последствиях взрывов не поступало.
В Одессе местные жители также сообщали сегодня днем о взрыве. В Одесской области также объявлена воздушная тревога, Воздушные силы Украины ранее сообщали об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Обновление: Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 16:40 российские войска нанесли удары по населенному пункту Харьковского района. Предварительно пострадавших нет. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удар пришелся по Киевскому району города. Предварительно также без пострадавших.
Российские военные заявили об ударах по украинским силам под Харьковом и в Донецкой области
Группировка войск „Запад“ нанесла удары по украинским силам в районе Купянска в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой области, сообщило Министерство обороны России.
„Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Красный Лиман Донецкой народной республики“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение Минобороны РФ.
В нем также говорится, что подразделения группировки отразили три контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка и Червоная Диброва в Луганской области.
По утверждению российских военных, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку „Богдана“, гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, а также две гаубицы Д-30.
Казанской активистке назначили условный срок и исправительные работы за плакаты „9 waя“ и „Нет войне“
Верховный суд Татарстана назначил два года лишения свободы условно и шесть месяцев исправительных работ казанской активистке Зульфие Ситдиковой. Об этом она сама сообщила „ОВД-Инфо“ (в реестре „иноагентов“).
Помимо этого активистке на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным распространением информации о деятельности российской армии.
Ситдикову обвиняли в „реабилитации нацизма“ (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) и „дискредитации армии“ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) за два антивоенных плаката. На одном из них была надпись „9 wая“, а на другом — „Нет войне“.
С первым плакатом активистку задержали в конце мая прошлого года и отпустили без составления протокола. Второй плакат был найден у Вечного огня в Парке Победы в Казани. Плакат „9 wая“ суд постановил уничтожить.
Обвинение запрашивало для Ситдиковой три года колонии-поселения и штраф в 200 тысяч рублей. В начале мая коллегия присяжных признала активистку виновной и решила, что она не заслуживает снисхождения.
Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Бельгии, подписал с премьер-министром страны Александером Де Кроо соглашение о безопасности.
„Документ предусматривает выделение Бельгией не менее 977 млн евро военной помощи Украине в этом году, а также обязательство Бельгии оказывать поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения“, — написал Зеленский в X.
Соглашение подтверждает обязательство Бельгии поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые из них поступят уже в этом году.
Соглашение гарантирует своевременную помощь Украине в сфере безопасности, поставку бронетехники, оборудования для нужд ВВС и ПВО Украины, помощь с обеспечением военно-морской безопасности и разминированием, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов и помощь с военной подготовкой.
Документ также предусматривает сотрудничество в оборонной сфере, поддержку Бельгией „Формулы мира Украины“, усиление санкций против России, правосудие в отношении агрессора, использование замороженных российских активов и помощь в восстановлении экономики, отметил Зеленский.
Такое же соглашение президент Украины подписал в понедельник с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Киев подписал аналогичные соглашения с рядом стран, включая Германию и Италию.
После Бельгии Зеленский, как ожидается, отправится в Португалию.
Первые истребители F-16 из Бельгии поступят в Украину до конца года
Первые истребители F-16 поступят из Бельгии в Украину к концу этого года, сообщила министр иностранных дел Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.
„Уже до конца года самолеты должны прибыть в Украину“, — сказала она, не уточнив их количества. Всего, по словам главы бельгийского внешнеполитического ведомства, страна готова передать Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.
Самолеты будут поставляться Киеву по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году F-35.
Бельгия рассчитывает получить первые два F-35 к концу 2024-го — началу 2025 года.
Минобороны России признало, что удерживает украинскую журналистку Викторию Рощину, которая пропала почти год назад
Как сообщил в понедельник Национальный союз журналистов Украины, российские власти подтвердили, что удерживают журналистку Викторию Рощину, в письме, которое получил ее отец в ответ на запрос в Минобороны России.
„По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации“, — говорится в письме, подготовленном российской военной полицией и датированном 17 апреля 2024 года.
О том, что журналистка находится в плену и доступа к ней нет, Владимиру Рощину сообщили также в Международном комитете Красного креста.
Рощина пропала в августе 2023 года во время подготовки репортажа на оккупированных территориях Украины. До этого российские военные уже задерживали ее в Бердянске, где удерживали 10 дней.
Рощина писала о войне в Украине с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года, публикуя свои материалы в „Украинской правде“, „Громадском“ и „Радио Свобода“ (объявлено в России „иноагентом“ и нежелательной организацией). В 2022 году Международный женский медиа-фонд (IWMF) наградил ее премией „За мужество в журналистике“.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza.
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