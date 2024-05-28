ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (825-й день) | Макрон заявил, что Украине нужно позволить „нейтрализовать“ российские военные базы, с которых запускаются ракеты

Стефанчук добавил, что „провозглашенные сегодня российские нарративы настолько же предсказуемы, насколько и бессмысленны“.

Поэтому президентом Украины есть и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, в соответствии с Конституцией и законами Украины“, — написал он.

„Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: „Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины“. В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта „непрерывность“ не в российском (как „пожизненность“), а в нормальном, демократическом понимании.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. Так он ответил на слова российского президента Владимира Путина, что, по оценке Кремля, легитимная власть в Украине сейчас — это парламент и спикер Рады.

Предоставила ли Франция такое решение Украине, президент не уточнил.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил , что Киеву нужно позволить „нейтрализовывать военные базы, с которых российские войска запускают ракеты по украинской территории. При этом территорию Украины, по словам Макрона, атакуют с баз, расположенных в России.

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„Первые десятки тысяч снарядов калибра 155 мм будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию снарядов в ближайшие дни“, — сказал Фиала перед началом встречи европейских лидеров.

Пятнадцать стран-членов Евросоюза и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в реализацию инициативы Чехии по снабжению Украины артиллерийскими боеприпасами, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

„Единственное смущает, что отдельные „украинские“ политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах украинского парламента“, — добавил он.

Путин снова усомнился в легитимности Зеленского. В Украине такие утверждения называли информационной операцией

Владимир Путин во второй раз за последние 10 дней подверг сомнению легитимность украинского президента Владимира Зеленского. Украинские власти называют подобные утверждения информационной спецоперацией, направленной против законных руководителей государства, которые противостоят российской агрессии.

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Москву из Узбекистана, Путин сказал, что „по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады“ (цитата по агентству ТАСС).

Путин и другие российские чиновники утверждают, что полномочия Зеленского закончились 20 мая, после того, как с момента его вступления в должность прошло пять лет. 24 мая Путин сказал, что полномочия президента Украины „закончились“.

Однако украинские законы прямо запрещают проведение выборов во время военного положения. В конституции страны также содержится положение о том, что действующий президент сохраняет свои полномочия до вступления в должность следующего главы государства.

Украинские власти заявляли, что Россия всячески пытается „поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения“, а также распространить в обществе всяческие „теории заговора“.

Недавно корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко подробно объяснял, как украинские законы трактуют вопрос проведения президентских выборов во время войны и почему утверждения российских властей на этот счет нельзя считать оправданными.

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