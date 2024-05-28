Джереми Боуэн: Украина переживает самый тяжелый кризис с начала войны
В Украине начинается лето, и это лето несет с собой ощущение тревоги, пишет BBC News Русская служба.
Второй по величине город — Харьков, лежащий у границы с Россией, практически беззащитен перед российскими авиаударами.
Несколько дней назад Харьков в очередной раз подвергся бомбежке. Под удар попал строительный гипермаркет „Эпицентр“ — в выходные там находилось множество людей.
Вспыхнул большой пожар.
Менеджер одного из магазинов Андрей Куденов наблюдал, как над городом расползалось густое облако черного дыма.
„Русские хотят все сжечь. Но мы не сдадимся, — заявил он. — Сейчас тепло, начался дачный сезон, там было много людей. В магазине продавали землю, растения“.
Андрей достал мобильный телефон и показал фото гипермаркета перед ударом: „Посмотрите, какие красивые цветы. И ни одного военного, только гражданские“.
В результате российского удара погибли 18 человек, десятки получили ранения.
Во время каждой войны люди стараются сохранять видимость прежней жизни.
Когда горел „Эпицентр“, харьковчане выгуливали собак. На площадях в центре города работали кафе, несмотря на сирены воздушной тревоги и оповещения в мобильных приложениях.
На лестнице оперного театра подростки практиковали прыжки на скейтбордах, девочки записывали танцы для TikTok.
В глубоком бетонном подвале театра оркестр готовился к музыкальному фестивалю, который не смогла отменить даже война.
Однако даже стоическое спокойствие харьковчан не может скрыть тот факт, что Украина переживает худший кризис с начала войны.
Украина не может сама себя защитить — ее будущее зависит от решений западных союзников, которые формируют повестку в Харькове, в других украинских городах и вдоль 1000-километровой линии фронта.
Другим стратегическим фактором, который меняет ход войны, служит способность российской армии учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя.
Военные РФ пользуются дефицитом ПВО у Украины и беспощадно бьют по гражданским и инфраструктуре.
Российские заводы производят больше оружия и боеприпасов, чем западные союзники Украины.
Надежды на то, что в первый год войны Россию удастся отбросить назад, сменила отчаянная борьба с продвижением ее войск вглубь страны.
На третьем году войны изменений на горизонте не видно.
Конец начала?
Когда в феврале 2022 года президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, он рассчитывал на быструю победу.
Такого же мнения придерживались и страны НАТО во главе с США.
Когда в феврале 2022 года российские войска начали масштабное наступление, многие считали, что у украинцев есть шанс разве что на партизанскую войну при поддержке НАТО.
Россия захватила большой кусок украинской территории между Донбассом и Крымом.
Но попытка взять Киев обернулась для Путина унизительным фиаско. К концу марта 2022 года битва за столицу была проиграна, и Кремль отвел свои войска.
НАТО признала, что Украина способна воевать. Киев неожиданно показал себя полезным союзником, которого есть смысл поддержать в противостоянии с путинской Россией.
Постепенно Украине начали давать все более мощное оружие.
Болезненным вопросом остаются опасения президента США Джо Байдена относительно эскалации конфликта. Байден боится, что если США и НАТО напрямую вмешаются в войну со своими войсками или поставят Украине самые современные военные технологии, то может начаться третья мировая война.
Президент России периодически угрожает миру ядерным оружием. Большинство западных аналитиков считают, что это скорее блеф, но Байден пока называть эти заявления блефом не хочет.
США по-прежнему запрещают Украине бить своим оружием по территории России.
Именно это, по словам Владимира Зеленского, привело к разрушительным последствиям и позволило россиянам развернуть наступление на Харьковщине в начале мая.
После начала полномасштабного вторжения доступ России к богатым западным рынкам, технологиям и кредитам был резко ограничен.
Основным поставщиком товаров, необходимых для производства различных вооружений, стал Китай.
„70% станков и 90% микроэлектроники поступают из КНР“, — заявил в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен.
Россия также покупает дроны у Ирана и боеприпасы у Северной Кореи.
Приграничье
Вика Писная едет по грунтовой дороге в село Юрченково, расположенное к северо-востоку от Харькова. Над домом, где был детский сад, поднимается дым: он горит.
Писная — психолог гуманитарной организации „Пролиска“. Она уже почти год ездит в прифронтовые села, чтобы вывезти оттуда людей.
В Юрченкове, как и во всех селах в широкой приграничной полосе, осталось несколько пожилых или немощных гражданских лиц.
Утром 10 мая произошло то, что уже долгое время предсказывали украинские власти и западные эксперты: Россия открыла новый фронт. Ее войска пересекли границу в Харьковской области и начали продвигаться в направлении областного центра.
Путин назвал это ответом на обстрелы российского Белгорода. Он заявил о намерении создать на Харьковщине „санитарную зону“.
Наступление россиян расширяет линию фронта и заставляет украинских военных укреплять харьковское направление, оставляя дыры в других местах.
Мы едем за Викой и ее микроавтобусом в приграничную зону, держась как можно дальше от Волчанска, где сейчас идут бои.
С расстояния нескольких километров этот пограничный город выглядит как адская дыра с поднимающимися в небо столбами дыма от новых взрывов.
Любовь — первая в списке Вики. Она готова уезжать. Пока Вика помогает вынести вещи, рядом на цепи лает пес.
Он успокоился, только когда Любовь сняла его с цепи и затащила в микроавтобус.
„Я призываю их брать с собой домашних животных, — говорит Вика. — Когда теряешь все, домашний любимец — это утешение“.
„Душа болит. Я прожила в этом доме больше 40 лет“, — жалуется Любовь, сидя в автобусе между собакой и багажом.
— Вы едете из-за обстрелов?
— Конечно! Они были так близко, меньше чем в 100 метрах. У меня все окна повылетали.
Следующих в списке людей местных жителей Вика не смогла уговорить эвакуироваться.
Она постучалась в металлические ворота. Открыла пожилая женщина.
— Добрый день, вы Эмма? Вчера возле вас был обстрел. Это очень опасно. У нас есть волонтеры, которые помогут вам переехать, оформить льготы, лекарства и все остальное. Это все бесплатно. Вы также получите психологическую помощь.
— Спасибо вам! Спасибо за все, но я не поеду.
— Послушайте, мы вывозим людей, потому что сейчас критический момент. Если захотите, то сможете потом вернуться. А сейчас здесь очень опасно, каждый час-два происходят обстрелы. И будет еще больше. Лучше уехать. Здесь опасно.
— Я знаю.
— Это бесплатно! Вы получите бесплатное жилье.
— Я не поеду.
Эмма закрыла ворота.
Типография
23 мая российская ракета попала в харьковскую типографию. Погибло семь человек.
Острая нехватка ПВО ставит Украину перед непростым выбором — что прикрывать имеющимися силами.
В результате удара в здании типографии вспыхнул пожар. Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко едва сдерживает бешенство.
„Все ракеты попали в цель, их не сбили. Почему? Потому что время прилета ракет из Белгородской области составляет примерно 40 секунд. Эти ракеты может сбить только система „Патриот“, которой у нас нет“.
Он называет Россию „недоимперией вандалов и орков“ и „обителью зла“.
Одна из работниц типографии Елена Лупак попала в больницу со взрывными ранами и обожженными волосами.
Елена считает, что ее жизнь спасли поддоны с бумагой, которые выдержали сильнейший удар. Она взволнована: плачет, потом пытается улыбнуться, потому снова погружается в тоску.
„Я вообще ничего не боялась, а теперь даже боюсь оставаться в Харькове. Я все еще надеялась, что Россия — не террористическое государство, что они бьют только по военным объектам, а не по гражданскому населению“.
„Я благодарю Соединенные Штаты за помощь. Благодарна Германии и другим странам за то, что они сделали. Но мы беспомощны, у нас ничего нет. Мы так страдаем… мы не можем себя защитить“.
Долгая война
Дела у Украины не так плохи, как представляется Елене. Но то, что такие ощущения возникают у людей в Харькове, вполне понятно.
Люди, раненые ударом по „Эпицентру“, тоже боятся.
„Честно говоря, не знаю, что будет, — размышляет Виталий, которому обвалившийся потолок придавил ноги. — Мне хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось, но я не знаю, как“.
Александр, который лежит напротив, считает, что Украина не может пойти на перемирие с Россией. Спасаясь от огня, он выпал из окна второго этажа.
„Я думаю, мы должны их победить“, - говорит Александр.
В Украине существуют серьезные проблемы с мобилизацией. Безумных очередей в военкоматы, как два года назад, в начале войны, уже давно нет.
Многие добровольцы первой волны погибли или получили тяжелые ранения и не могут больше воевать.
Измотанная украинская армия нуждается в новых силах.
Импульс в длительных войнах постоянно меняется. Сейчас Россия бросила все силы в наступление, чтобы воспользоваться окном возможностей, прежде чем Украина получит новое оружие от своих партнеров.
Хватит ли российским военным силы и упорства, чтобы изменить стратегический баланс в этой войне?
Украина и ее союзники считают, что Москва не имеет достаточной боевой мощи и способна захватить лишь ограниченную территорию ценой высоких потерь.
Но вспомните прошлый год, когда надежды на летнее наступление Украины были велики, слишком велики.
Сейчас Россия — сильнее, и без качественных изменений в пользу Украины Москва сделает все возможное, чтобы еще глубже втянуться в эту войну.