Джереми Боуэн: Украина переживает самый тяжелый кризис с начала войны

Надежды на то, что в первый год войны Россию удастся отбросить назад, сменила отчаянная борьба с продвижением ее войск вглубь страны.

Российские заводы производят больше оружия и боеприпасов, чем западные союзники Украины.

Военные РФ пользуются дефицитом ПВО у Украины и беспощадно бьют по гражданским и инфраструктуре.

Другим стратегическим фактором, который меняет ход войны, служит способность российской армии учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя.

Украина не может сама себя защитить — ее будущее зависит от решений западных союзников, которые формируют повестку в Харькове, в других украинских городах и вдоль 1000-километровой линии фронта.

Однако даже стоическое спокойствие харьковчан не может скрыть тот факт, что Украина переживает худший кризис с начала войны.

В глубоком бетонном подвале театра оркестр готовился к музыкальному фестивалю, который не смогла отменить даже война.

На лестнице оперного театра подростки практиковали прыжки на скейтбордах, девочки записывали танцы для TikTok.

Когда горел „Эпицентр“, харьковчане выгуливали собак. На площадях в центре города работали кафе, несмотря на сирены воздушной тревоги и оповещения в мобильных приложениях.

Во время каждой войны люди стараются сохранять видимость прежней жизни.

Андрей достал мобильный телефон и показал фото гипермаркета перед ударом: „Посмотрите, какие красивые цветы. И ни одного военного, только гражданские“.

„Русские хотят все сжечь. Но мы не сдадимся, — заявил он. — Сейчас тепло, начался дачный сезон, там было много людей. В магазине продавали землю, растения“.

Менеджер одного из магазинов Андрей Куденов наблюдал, как над городом расползалось густое облако черного дыма.

Несколько дней назад Харьков в очередной раз подвергся бомбежке. Под удар попал строительный гипермаркет „Эпицентр“ — в выходные там находилось множество людей.

Второй по величине город — Харьков , лежащий у границы с Россией, практически беззащитен перед российскими авиаударами.

Вика Писная едет по грунтовой дороге в село Юрченково, расположенное к северо-востоку от Харькова. Над домом, где был детский сад, поднимается дым: он горит.

Россия также покупает дроны у Ирана и боеприпасы у Северной Кореи.

„70% станков и 90% микроэлектроники поступают из КНР“, — заявил в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен.

После начала полномасштабного вторжения доступ России к богатым западным рынкам, технологиям и кредитам был резко ограничен.

Именно это, по словам Владимира Зеленского, привело к разрушительным последствиям и позволило россиянам развернуть наступление на Харьковщине в начале мая.

Президент России периодически угрожает миру ядерным оружием. Большинство западных аналитиков считают, что это скорее блеф, но Байден пока называть эти заявления блефом не хочет.

Болезненным вопросом остаются опасения президента США Джо Байдена относительно эскалации конфликта. Байден боится, что если США и НАТО напрямую вмешаются в войну со своими войсками или поставят Украине самые современные военные технологии, то может начаться третья мировая война.

НАТО признала, что Украина способна воевать. Киев неожиданно показал себя полезным союзником, которого есть смысл поддержать в противостоянии с путинской Россией.

Но попытка взять Киев обернулась для Путина унизительным фиаско. К концу марта 2022 года битва за столицу была проиграна, и Кремль отвел свои войска.

Когда в феврале 2022 года российские войска начали масштабное наступление, многие считали, что у украинцев есть шанс разве что на партизанскую войну при поддержке НАТО.

Такого же мнения придерживались и страны НАТО во главе с США.

Когда в феврале 2022 года президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, он рассчитывал на быструю победу.

На третьем году войны изменений на горизонте не видно.

Писная — психолог гуманитарной организации „Пролиска“. Она уже почти год ездит в прифронтовые села, чтобы вывезти оттуда людей.

В Юрченкове, как и во всех селах в широкой приграничной полосе, осталось несколько пожилых или немощных гражданских лиц.

Утром 10 мая произошло то, что уже долгое время предсказывали украинские власти и западные эксперты: Россия открыла новый фронт. Ее войска пересекли границу в Харьковской области и начали продвигаться в направлении областного центра.

Путин назвал это ответом на обстрелы российского Белгорода. Он заявил о намерении создать на Харьковщине „санитарную зону“.

Наступление россиян расширяет линию фронта и заставляет украинских военных укреплять харьковское направление, оставляя дыры в других местах.

Мы едем за Викой и ее микроавтобусом в приграничную зону, держась как можно дальше от Волчанска, где сейчас идут бои.

С расстояния нескольких километров этот пограничный город выглядит как адская дыра с поднимающимися в небо столбами дыма от новых взрывов.

Любовь — первая в списке Вики. Она готова уезжать. Пока Вика помогает вынести вещи, рядом на цепи лает пес.

Он успокоился, только когда Любовь сняла его с цепи и затащила в микроавтобус.

„Я призываю их брать с собой домашних животных, — говорит Вика. — Когда теряешь все, домашний любимец — это утешение“.

„Душа болит. Я прожила в этом доме больше 40 лет“, — жалуется Любовь, сидя в автобусе между собакой и багажом.

— Вы едете из-за обстрелов?

— Конечно! Они были так близко, меньше чем в 100 метрах. У меня все окна повылетали.

Следующих в списке людей местных жителей Вика не смогла уговорить эвакуироваться.

Она постучалась в металлические ворота. Открыла пожилая женщина.

— Добрый день, вы Эмма? Вчера возле вас был обстрел. Это очень опасно. У нас есть волонтеры, которые помогут вам переехать, оформить льготы, лекарства и все остальное. Это все бесплатно. Вы также получите психологическую помощь.

— Спасибо вам! Спасибо за все, но я не поеду.