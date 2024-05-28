„Путин будет аплодировать стоя“. Зеленский — о решении Байдена не ехать на саммит мира в Швейцарии

„Я считаю, что это не слишком сильное решение. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию только будет аплодировать Путин, причем стоя“, — сказал Зеленский.

По его словам, он бы „очень хотел“, чтобы президент Байден лично присутствовал на саммите и знает, что США поддерживает эту встречу, но пока неизвестно, на каком уровне.

Зеленский добавил, что Путин „очень сильно боится саммита мира“. „Он думал, что 90 стран нас не поддержат. Он срывал этот саммит и продолжит это делать“, — заявил президент Украины.

Bloomberg писал со ссылками на источники, что Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный саммит мира в Швейцарии, поскольку он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии. Также на саммите, по данным собеседников Bloomberg, не будет вице-президента США Камалы Харрис.

25 мая Зеленский в интервью журналистам из Центральной Азии заявил, что российские власти занимаются срывом саммита, планируя „максимально показать нелегитимность“ встречи. „И, конечно же, есть еще один аспект, который я считаю опасным. Это неприезд лидеров. По всем данным всех разведок этим занимаются русские“, — сказал Зеленский.

Глобальный саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Три основных пункта, которые, по словам Зеленского, будут вынесены на обсуждение, касаются ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмен военнопленных по формуле „всех на всех“. На саммит приглашены более 160 государств. Россия приглашения не получила.

Российские власти, в свою очередь, заявили, что не примут приглашение даже если получат его. „Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо“, — заявил Владимир Путин по поводу отказа пригласить Россию на саммит.

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