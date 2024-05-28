Ринкевич: мы должны разрешить Украине использовать оружие против военных целей в России

Ринкевич подчеркнул, что победа Украины в войне является вопросом безопасности для Европы и особенно для Латвии. „Мы считаем, что если Украина проиграет, то наша безопасность пострадает самым негативным образом. Я думаю, что это уже повторялось много раз. Но также речь идет о международном праве, о международном порядке. И я думаю, что мы не хотим повторения самых мрачных моментов истории, а моя страна их пережила“, - пояснил президент.