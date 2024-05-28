28.05.2024, 18:13
Ринкевич: мы должны разрешить Украине использовать оружие против военных целей в России
ФОТО: Kārlis Dambrāns/DELFI
Страны-члены НАТО и Европейского союза должны разрешить Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России. Такое мнение в интервью американскому телеканалу CNN высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет RusDelfi.lv.
Ринкевич подчеркнул, что победа Украины в войне является вопросом безопасности для Европы и особенно для Латвии. „Мы считаем, что если Украина проиграет, то наша безопасность пострадает самым негативным образом. Я думаю, что это уже повторялось много раз. Но также речь идет о международном праве, о международном порядке. И я думаю, что мы не хотим повторения самых мрачных моментов истории, а моя страна их пережила“, - пояснил президент.
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