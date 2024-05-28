За рубежом
28.05.2024, 18:13

Ринкевич: мы должны разрешить Украине использовать оружие против военных целей в России

 
ФОТО: Kārlis Dambrāns/DELFI

Страны-члены НАТО и Европейского союза должны разрешить Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России. Такое мнение в интервью американскому телеканалу CNN высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет RusDelfi.lv.

Ринкевич подчеркнул, что победа Украины в войне является вопросом безопасности для Европы и особенно для Латвии. „Мы считаем, что если Украина проиграет, то наша безопасность пострадает самым негативным образом. Я думаю, что это уже повторялось много раз. Но также речь идет о международном праве, о международном порядке. И я думаю, что мы не хотим повторения самых мрачных моментов истории, а моя страна их пережила“, - пояснил президент.

По мнению политика, то, что сейчас происходит на фронте, является следствием неспособности НАТО и ЕС своевременно предоставить оружие Украине, а также введения ограничений на на использование этого оружия для нанесения ударов по военным объектам в России.

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