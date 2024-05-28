28.05.2024, 17:40
Константин Васильев о завершении карьеры в сборной: последние события не сыграли никакой роли в принятии решения
ФОТО: | Delfi Meedia
Константин Васильев (39), многолетний игрок сборной Эстонии по футболу, объявил во вторник, что завершит карьеру в сборной после товарищеского матча со Швейцарией.
„Игра против Швейцарии станет для меня последней, — сказал Васильев на пресс-конференции, имея в виду товарищеский матч в Швейцарии 4 июня. — Эти несколько дней станут для меня последними в составе национальной сборной. Жизнь логична, некоторые этапы подходят к концу, и сейчас самое время принять это решение“.
Уже заказано?