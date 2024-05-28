Расистские кричалки из фан-сектора „Левадии“? Слово за слово, Эстонский футбольный союз пытается докопаться до истины

Джарджу услышал расистские оскорбления со стороны болельщиков „Левадии“ в конце первого тайма после того, как прыгнул за мячом и неудачно приземлился, повредив спину, и на поле вышел медицинский персонал „Пайде“, пишет Soccernet.ee.

Менеджер по работе с сообществом клуба „Левадии“ Лаури Вялья, который часто бывает в фан-секторе, подтвердил, что ничего подобного не произошло.

„Никаких кричалок, никаких бросаний бананов или бутылок с водой. Очень мерзко и прискорбно, что кто-то заявляет о чем-то подобном на пустом месте“, — сказал он.

По словам Эвы Нымме, руководителя отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза, судья записал в протоколе, что в перерыве к судейской бригаде подошел представитель команды „Пайде“ и сказал, что в первом тайме вратарю „Пайде“ со стороны фан-зоны „Левадии“ выкрикивали такие слова, как „обезьяна“ и „банан“.

„Дисциплинарный инспектор инициировал разбирательство, он выслушает объяснения и соберет другие материалы, если таковые имеются“, — подтвердила Нымме.

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