Футбол
28.05.2024, 15:58

Расистские кричалки из фан-сектора „Левадии“? Слово за слово, Эстонский футбольный союз пытается докопаться до истины

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport
Медицинский персонал „Пайде“ оказывает помощь вратарю Эбрима Джарджу
Медицинский персонал „Пайде“ оказывает помощь вратарю Эбрима Джарджу
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Городская команда Пайде, проигравшая в финале Кубка Эстонии со счетом 2:4 „Левадии, заявила, что во время матча в адрес их вратаря Эбрима Джарджу прозвучали расистские высказывания.

Джарджу услышал расистские оскорбления со стороны болельщиков „Левадии“ в конце первого тайма после того, как прыгнул за мячом и неудачно приземлился, повредив спину, и на поле вышел медицинский персонал „Пайде“, пишет Soccernet.ee.

Менеджер по работе с сообществом клуба „Левадии“ Лаури Вялья, который часто бывает в фан-секторе, подтвердил, что ничего подобного не произошло.

„Никаких кричалок, никаких бросаний бананов или бутылок с водой. Очень мерзко и прискорбно, что кто-то заявляет о чем-то подобном на пустом месте“, — сказал он.

По словам Эвы Нымме, руководителя отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза, судья записал в протоколе, что в перерыве к судейской бригаде подошел представитель команды „Пайде“ и сказал, что в первом тайме вратарю „Пайде“ со стороны фан-зоны „Левадии“ выкрикивали такие слова, как „обезьяна“ и „банан“.

„Дисциплинарный инспектор инициировал разбирательство, он выслушает объяснения и соберет другие материалы, если таковые имеются“, — подтвердила Нымме.

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