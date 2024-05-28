ВИДЕО | EADSE отмечает День защиты детей, разоблачая недостойного тренера Анти Кинга
Целевое учреждение антидопинга и спортивной этики Эстонии (EADSE) отмечает приближающийся День защиты детей разоблачением тренера Анти Кинга, который вел себя ненадлежаще с юными теннисистками, что выражалось в неуместных прикосновениях к спортсменкам и оскорбительном отношении.
По словам координатора спортивной безопасности EADSE Илоны Кивисик, случаи, выявленные в последние годы, показывают, что ненадлежащее поведение в спорте по-прежнему имеют место, и поэтому в помощи и внимательном отношении особенно нуждаются дети и молодежь.
„Рост осведомленности, позволяющей заметить и предотвратить случаи ненадлежащего поведения, не обязательно должно приводиться только на примере реальных случаев – также и разыгранные ситуации могут использоваться для того, чтобы помочь отличать правильное поведение от неправильного“, - сказала Кивисик.
В 2023 году нарушения спортивной этики были рассмотрены в 20 видах спорта и почти в 30 случаях, из которых, оценочно, более половины были связаны с ненадлежащим поведением.
„Наиболее уязвимой целевой группой для такого рода отношения и притеснений являются несовершеннолетние, но при этом нельзя забывать, что и взрослые спортсмены также уязвимы. Предыдущие исследования показали, что на проявление ненадлежащего поведения и отношения в спорте могут влиять культурные корни, организация спортивной деятельности, общая организационная структура, разница в иерархии при отношениях между тренерами и спортсменами, а также авторитарный стиль тренировок“, - перечисляет Кивисик.
Снятый предприятием Goodmen Productions видеоролик данной инфокампании о ненадлежащем поведении тренера Анти Кинга на теннисном корте был построен на реальных случаях такого поведения и отношения. По словам Габриэля Мялтона - сооснователя компании-производителя видеоконтента, известного своими неординарными и яркими творческими идеями – и у него, и его коллеги Фредди Якобсона есть младшие сестры и они выросли среди женщин.
„Так что желание оберегать и защищать слабый пол глубоко укоренилось в нас, и это также одна из главных причин, почему мы присоединились к идее EADSE. Это наш способ повлиять на формирование более безопасного будущего как для наших семей, так и для всех молодых людей“, — объяснил Мялтон.
Кампания касается очень серьезной темы через юмор, чтобы охватить более широкую аудиторию и особенно донести месседж до молодых людей. „Даже уже будучи взрослыми, часто просто говорят: „Ай, да ладно…“, но это не „ладно“, это не ерунда. Я очень надеюсь, что этот клип поможет спортсменам набраться смелости, чтобы при необходимости говорить и замечать“, — добавил Мялтон.
По словам Кивистик, приближающийся День защиты детей – это правильное время для напоминания о том, что благополучие детей находится в руках всех нас – взрослых, а тренер обеспечивает благополучие детей во время тренировок.
EADSE также предлагает обучение и семинары для спортивных организаций и готовит соответствующие инфо- и учебные материалы. На сайте также можно найти типовое руководство по регламенту спортивной организации и кодексу поведения спортивного персонала по предотвращению ненадлежащего обращения с детьми и подростками, а также руководство по разрешению инцидентов.
Что делать, если подозревается случай ненадлежащего поведения?
Закон о защите детей предусматривает, что любое лицо, заметившее нуждающегося в помощи ребенка, должно сообщить об этом в орган местного самоуправления или на телефонную линию помощи детям 116 111.
Также можно обратиться на телефонную линию помощи детям за консультацией по всем вопросам, связанным с детьми, при этом звонящий может сохранить анонимность, если пожелает.
Если есть подозрение, что какой-то инцидент может быть преступлением или правонарушением, то в этот же день необходимо обратиться в полицию. Сексуальное ненадлежащее поведение/отношение является преступлением.
Передайте информацию в спортивный клуб или спортивный союз. Если вы чувствуете, что не можете сообщить об этом должностным лицам спортивного клуба/спортивного объединения, то обратитесь в Целевое учреждение антидопинга и спортивной этики Эстонии по телефону (682 5985) или по анонимной горячей линии.
На странице намеков EADSE Охранник спорта (Spordivalvur) - sportipvaldur.eadse.ee вы можете безопасно сообщить ЦУ о нарушениях правил, установленных в данном виде спорта, в том числе о ненадлежащем поведении или других этических нарушениях.
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