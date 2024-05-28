ВИДЕО | EADSE отмечает День защиты детей, разоблачая недостойного тренера Анти Кинга

По словам координатора спортивной безопасности EADSE Илоны Кивисик, случаи, выявленные в последние годы, показывают, что ненадлежащее поведение в спорте по-прежнему имеют место, и поэтому в помощи и внимательном отношении особенно нуждаются дети и молодежь.

„Рост осведомленности, позволяющей заметить и предотвратить случаи ненадлежащего поведения, не обязательно должно приводиться только на примере реальных случаев – также и разыгранные ситуации могут использоваться для того, чтобы помочь отличать правильное поведение от неправильного“, - сказала Кивисик.

В 2023 году нарушения спортивной этики были рассмотрены в 20 видах спорта и почти в 30 случаях, из которых, оценочно, более половины были связаны с ненадлежащим поведением.

„Наиболее уязвимой целевой группой для такого рода отношения и притеснений являются несовершеннолетние, но при этом нельзя забывать, что и взрослые спортсмены также уязвимы. Предыдущие исследования показали, что на проявление ненадлежащего поведения и отношения в спорте могут влиять культурные корни, организация спортивной деятельности, общая организационная структура, разница в иерархии при отношениях между тренерами и спортсменами, а также авторитарный стиль тренировок“, - перечисляет Кивисик.

Снятый предприятием Goodmen Productions видеоролик данной инфокампании о ненадлежащем поведении тренера Анти Кинга на теннисном корте был построен на реальных случаях такого поведения и отношения. По словам Габриэля Мялтона - сооснователя компании-производителя видеоконтента, известного своими неординарными и яркими творческими идеями – и у него, и его коллеги Фредди Якобсона есть младшие сестры и они выросли среди женщин.

„Так что желание оберегать и защищать слабый пол глубоко укоренилось в нас, и это также одна из главных причин, почему мы присоединились к идее EADSE. Это наш способ повлиять на формирование более безопасного будущего как для наших семей, так и для всех молодых людей“, — объяснил Мялтон.