На Ратушную площадь в Тарту заползла экзотическая змея

Вчера в 15.10 работники магазина на Ратушной площади в Тарту обнаружили на лестнице полосатую змею экзотического вида длиной около метра. По первоначальной оценке, это была калифорнийская королевская змея, которую спасатели поймали и доставили в приют для животных. Затем змея была передана специалистам из Департамента окружающей среды.

В 9.45 утра сотрудники детского сада в деревне Кооса волости Пейпсияэре заметили во дворе молодую гадюку. Сердобольная работница сада накрыла змею ведром и вызвала спасателей, чтобы они приняли дальнейшие меры. Спасатели поймали гадюку и отвезли ее подальше от людей в дикую природу.

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