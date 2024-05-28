Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Киева в отражении российской агрессии. Об этом во вторник, 28 мая, сообщили премьер-министр Бельгии Александер де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х. Президент Украины прибыл в Брюссель с официальным визитом.

По данным обоих политиков, документ предусматривает 977 миллионов евро бельгийской военной помощи Украине в текущем году, а также обязательства Бельгии оказывать Киеву поддержку в течение 10 лет.

„Соглашение гарантирует своевременную помощь со стороны Бельгии, современную бронетехнику, оборудование для обеспечения потребностей Воздушных сил и противовоздушной обороны Украины, морской безопасности, разминирование, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов, а также обучение военных“, - говорится в сообщении Зеленского.

Зеленский: Первые F-16 прибудут в Украину в этом году

Кроме того, Бельгия, согласно соглашению, предоставит Украине 30 истребителей F-16 в период до 2028 года, сообщила во вторник министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб радиостанции RTL. По данным Зеленского, первые самолеты прибудут в Украину уже в этом году. В документе впервые указано точное число истребителей, которые Бельгия передаст Киеву.

В соглашении также сообщается о стремлении бельгийских властей использовать средства от замороженных российских активов для поддержки Украины. „Бельгийский фонд для Украины и другие фонды, финансируемые среди прочего за счет бельгийского корпоративного налогообложения, взимаемого с непредвиденных прибылей, полученных от замороженных российских активов, которые хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, служат для постоянной военной и гражданской поддержки Украины“, - говорится в тексте документа, размещенном на сайте президента Украины.