Правда ли, что ТНТ анонсировал адаптацию сериала „Сверхъестественное“ с Кологривым и Янковским в главных ролях?

„Проверено“ не нашло никаких публикаций о разработке российской версии „Сверхъестественного“ ни на официальном сайте ТНТ, ни в соцсетях телеканала („ ВКонтакте “, „ Дзен “, TikTok , Rutube ). Какие-либо сообщения о продаже прав на съёмку адаптации для российского телевидения в американской прессе обнаружить также не удалось.

27 мая телеканал RTVI сообщил, что Янковскому о его предполагаемом участии в ремейке американского сериала ничего не известно. „Что это за информация? Я не знаю. Я такого не слышал“, — рассказал актёр в беседе с корреспондентом.

Первоисточник новости „Проверено“ обнаружило во „ВКонтакте“ в паблике „Мультивселенная безумия“ (43 000 просмотров), где пост появился ещё 20 мая. В оригинальной публикации было указано, что информация о российском ремейке официальная, однако описание этой группы явно указывает на сатирическую природу публикуемого там контента: „Мемы по Arrowverse и прочему. Все новости берутся из альтернативных реальностей“.

В комментарии „Проверено“ администратор „Мультивселенной безумия“ заявил, что он шокирован произошедшим, поскольку выдуманная им новость впервые так широко разошлась по Сети. „Да просто смотрел актёров, которые играли в „Слове пацана“. Когда включил Кологривого, увидел ту самую фотку, где он в кожаной куртке, и в голову сразу пришла мысль: „Да это ж вылитый Дин Винчестер!“ Потом включил его коллегу Янковского, посмотрел его фото, где он без усов, и такой: „Да это ж вылитый Сэм Винчестер!““, — рассказал автор паблика.

Таким образом, владельцы крупных пабликов во „ВКонтакте“ и Telegram-каналов, а также редакторы российских федеральных СМИ распространили (пусть нередко и под видом слуха) сатирическую публикацию юмористического сообщества.

Итог: Сатирические новости