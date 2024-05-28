Правда ли, что ТНТ анонсировал адаптацию сериала „Сверхъестественное“ с Кологривым и Янковским в главных ролях?
В конце мая 2024 года в Рунете появились сообщения, что российский телеканал планирует снять свою версию популярного американского проекта, где главных героев сыграют звёзды „Слова пацана“. Мы проверили достоверность этой новости.
Согласно многочисленным постам в соцсетях и СМИ, телеканал ТНТ готовит ремейк сериала „Сверхъестественное“, а на главные роли планирует пригласить Никиту Кологривого и Ивана Янковского, которые ранее вместе снимались в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Оригинальный сериал, выходивший в 2005–2020 годах, повествует о двух братьях, которые путешествуют по США и расследуют паранормальные явления, а также уничтожают демонов и других монстров. Главные роли Дина и Сэма Винчестеров в течение 15 сезонов играли Дженсен Эклс и Джаред Падалеки.Иногда эту новость подают без каких-либо дополнительных уточнений — так поступили, например, администраторы пабликов „ВПШ“ (279 000 просмотров на момент написания этого разбора), Sketch Books (111 000) и Instaroom (65 000) во „ВКонтакте“. Авторы других постов упоминают в качестве источника информации неназванные СМИ — например, так было в паблике Kosti Blogges (207 000 просмотров). Однако чаще всего сообщения о российском „Сверхъестественном“ называют слухом — такую формулировку можно встретить в сообществах „Киномания — лучшие фильмы“ (514 000 просмотров), „Лепрозорий“ (322 000), „ЗШ“ (274 000), „Ёж — о блогерах и селебах“ (91 000) и многих других. 26–27 мая эта новость разошлась и в Telegram, где, по данным сервиса TGStat, в общей сложности набрала около 1 млн просмотров (примеры тут, тут, тут и тут).О слухе про ремейк „Сверхъестественного“ с Янковским и Кологривым также рассказали многочисленные СМИ и новостные сайты, среди которых „Газета.ru“, Lenta.ru, News.ru, Life.ru, „Чемпионат“, телеканал „360“, „Главный региональный“, Plugged In и др. При этом большинство ресурсов сослались на данные издания The Girl, которое назвало новость о сериале слухом дня.
„Проверено“ не нашло никаких публикаций о разработке российской версии „Сверхъестественного“ ни на официальном сайте ТНТ, ни в соцсетях телеканала („ВКонтакте“, „Дзен“, TikTok, Rutube). Какие-либо сообщения о продаже прав на съёмку адаптации для российского телевидения в американской прессе обнаружить также не удалось.
27 мая телеканал RTVI сообщил, что Янковскому о его предполагаемом участии в ремейке американского сериала ничего не известно. „Что это за информация? Я не знаю. Я такого не слышал“, — рассказал актёр в беседе с корреспондентом.
Первоисточник новости „Проверено“ обнаружило во „ВКонтакте“ в паблике „Мультивселенная безумия“ (43 000 просмотров), где пост появился ещё 20 мая. В оригинальной публикации было указано, что информация о российском ремейке официальная, однако описание этой группы явно указывает на сатирическую природу публикуемого там контента: „Мемы по Arrowverse и прочему. Все новости берутся из альтернативных реальностей“.
В комментарии „Проверено“ администратор „Мультивселенной безумия“ заявил, что он шокирован произошедшим, поскольку выдуманная им новость впервые так широко разошлась по Сети. „Да просто смотрел актёров, которые играли в „Слове пацана“. Когда включил Кологривого, увидел ту самую фотку, где он в кожаной куртке, и в голову сразу пришла мысль: „Да это ж вылитый Дин Винчестер!“ Потом включил его коллегу Янковского, посмотрел его фото, где он без усов, и такой: „Да это ж вылитый Сэм Винчестер!““, — рассказал автор паблика.
Таким образом, владельцы крупных пабликов во „ВКонтакте“ и Telegram-каналов, а также редакторы российских федеральных СМИ распространили (пусть нередко и под видом слуха) сатирическую публикацию юмористического сообщества.
Итог: Сатирические новости