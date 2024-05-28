28.05.2024, 12:15
Производство в связи со скандалом с арендой жилья Калле Лаанета переквалифицировано в уголовное дело(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Дело о скандале с арендой жилья Калле Лаанета теперь расследуется по статье о мошенничестве.
В середине марта полиция начала расследование, не нарушил ли бывший министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) антикоррупционный закон, когда, занимая пост министра, на деньги налогоплательщиков арендовал квартиру в центре Таллинна у своего пасынка. Изначально полиция начала производство о проступке, но теперь оно переквалифицировано в уголовное расследование.
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