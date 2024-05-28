МНЕНИЕ | Дневник войны. Книги на линии огня

Но чем дальше от Украины, тем меньше мир понимает символизм этих событий. Как написала на своей Facebook-странице известная украинская журналистка Кристина Бердинских: „Три дня назад купила дневник Владимира Вакуленко издательства Vivat, расстрелянное тело которого нашли в могиле в изюмском лесу осенью 2022 года. Дневник нашла украинская писательница Виктория Амелина, раскопавшая эти записки во дворе возле дома, где он жил во время оккупации. Виктория Амелина погибла после обстрела Краматорска в 2023-м. Фабрика, на которой печатали эту книгу, сегодня уничтожена во время российского обстрела, в 2024 году. „Владимир Вакуленко вел записи во время оккупации, надеясь, что вы, мир, сможете его услышать. Если вы держите эту книгу в руках, писатель Вакуленко победил“, - пишет Виктория в предисловии. Держите в руках книги, напечатанные в Украине. Мир до конца все равно никогда не поймет.

Я смотрю на калейдоскоп фотографий - обгоревшие цеха, волны страниц, разбросанные обложки (на одной, о злая ирония, название - „Клуб спасенных“) - и думаю, сколько стоит российская ракета. Интернет, к примеру, сообщает, что „Искандер“ - где-то три миллиона долларов. Вместо того чтобы за неделю до „Книжного Арсенала“, главного книжного события Украины, „освобождать“ нас от 20 000 книг, агрессоры могли бы, скажем, напечатать себе еще несколько тиражей своих классиков . Кстати, это уже не первый такой удар. 20 марта этого же года российские военные попали в другую харьковскую типографию, где также печатали книги многие украинские издательства.

Типография „Фактор-Друк“ - это один из самых больших типографских комплексов полного цикла в Европе, часть крупного холдинга „Фактор“, в который входит, в том числе, Vivat - одно из топовых украинских издательств, имеющих собственную сеть книжных магазинов. Среди заказчиков „Фактора“ не только украинские, но и мировые издательства: Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette Book Group, Macmillan Publishers.

После разговора с родственниками из Харькова , в который раз обстрелянного Россией, и новостей об ударе по одной из самых больших украинских типографий, я касаюсь рукой переплетов на моих книжных полках. И думаю, как много из них напечатано именно в этом, теперь уже совсем прифронтовом городе. На этот раз там били не только по транспортной и городской инфраструктуре, но и по книгам.

Украинские соцсети переполнены солидарностью и сочувствием. Тысячи людей просто пошли заказывать книги любимого издательства Vivat: на какое-то время из-за количества заказов завис сайт издательства, в некоторых книжных магазинах образовались очереди. Это, пожалуй, самое меньшее, что можно сейчас сделать, это конструктив, собирающий нас каждый день, в условиях тревог и угроз, где просто быть - уже победа.

Во время войны в Украине открываются книжные магазины

Во время войны, вопреки всему, открываются новые книжные магазины. Происходят литературные события, фестивали и книжные ярмарки. В Киеве месяц назад закончилась одна большая ярмарка, через неделю должна начаться еще одна, на следующие месяцы запланированы еще две. Встречается немало сообщений о росте спроса на книги. На днях знакомый директор книжного магазина прокомментировала это так: „Люди просто накинулись на книги“. Это не только способствует дальнейшему развитию культуры, но и помогает поддерживать хоть какой-то уровень нормальности.

Я беру с полки одну из любимых книг Vivat - роман „Лазарус“ Светланы Тараториной, украинского автора родом из Крыма. Это современное фэнтези, действие которого происходит в альтернативном магическом Киеве начала двадцатого столетия. Там живут как обычные люди, так и разнообразная нечисть вроде водяных, упырей или оборотней. Интересный, интригующий и самодостаточный мир волшебных приключений, однако в нем несложно увидеть политический момент. Люди в „Лазарусе“ прибывают в Киев из Империи, навязывают городу свой централизованный образ жизни, стремятся нивелировать особенности и нюансы, все, что выходит за имперские рамки, то есть „нечистое“. Такое давление в конце концов приводит к неминуемому взрыву. Что-то знакомое, не так ли?

Все можно восстановить, но людей не вернуть

В Харькове день траура. Место атаки посетил президент Украины Владимир Зеленский. „Уничтожен производственный комплекс, десятки тысяч книг сожжены этим ударом. Много детской литературы, пособий, учебников… Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным“, - заявил он.

На производстве погибло семеро работников: пять женщин и двое мужчин, которые в тот день печатали детские книги. 21 человек ранен. Как написала Елена Рыбка, главный редактор издательства: „Восстановить можно все. Невозможно вернуть жизни людей. Сочувствуем семьям погибших. Молимся за раненых. Поддерживаем украинскую культуру, ведь она никогда не будет вне политики“.

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