В Финляндии раскритиковали второе место сборной России по хоккею в обновленном рейтинге IIHF
В понедельник международная федерации хоккея (IIHF) представила обновленный рейтинг сборных, в котором сборной России были начислены очки, несмотря на то, что страна-агрессор не допущена к участию в международных соревнованиях.
Обновленный рейтинг стал настоящей неожиданностью, поскольку Россия, которая находится под санкциями после начала полномасштабного вторжения России в Украину, сместила со второго места Финляндию, хотя из-за отстранения пропустила третий чемпионат мира подряд. Финны на прошедшем ЧМ уступили в 1/4 финала.
Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.
Мэр финского города Тампере Калерво Куммола, занимавший пост вице-президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) в 2003–2021 годы, раскритиковал обновленный рейтинг ИИХФ, в котором сборная России поднялась на вторую строчку, несмотря на отстранение.
„За три последних года моей работы на посту вице-президента ИИХФ, в 2018–2021 годах, Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг“, — цитирует Куммолу финское издание Ilta-Sanomat.
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