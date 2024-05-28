28.05.2024, 12:34
Spiegel: страны Балтии и Польша готовы ввести войска в Украину в случае серьезных успехов России
ФОТО: | Delfi Meedia
Член парламента одной из стран Балтии, согласно статье в Der Spiegel, предупредил представителя германских властей, что страны Балтии и Польша готовы отправить своих военных в Украину, если Россия начнет достигать там значительных успехов. Министерства обороны Эстонии и Польши такие планы не подтверждают - сообщает Business Insider.
Согласно немецкой газете, разговор состоялся в ходе конференции Леннарта Мери, проходившей в Таллинне на прошлой неделе. В статье не уточняется, какую именно страну представлял парламентарий.
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