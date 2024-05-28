Spiegel: страны Балтии и Польша готовы ввести войска в Украину в случае серьезных успехов России

Член парламента одной из стран Балтии, согласно статье в Der Spiegel, предупредил представителя германских властей, что страны Балтии и Польша готовы отправить своих военных в Украину, если Россия начнет достигать там значительных успехов. Министерства обороны Эстонии и Польши такие планы не подтверждают - сообщает Business Insider.