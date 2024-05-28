За рубежом
28.05.2024, 12:34

Spiegel: страны Балтии и Польша готовы ввести войска в Украину в случае серьезных успехов России

 
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ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Член парламента одной из стран Балтии, согласно статье в Der Spiegel, предупредил представителя германских властей, что страны Балтии и Польша готовы отправить своих военных в Украину, если Россия начнет достигать там значительных успехов. Министерства обороны Эстонии и Польши такие планы не подтверждают - сообщает Business Insider.

Согласно немецкой газете, разговор состоялся в ходе конференции Леннарта Мери, проходившей в Таллинне на прошлой неделе. В статье не уточняется, какую именно страну представлял парламентарий.

В разговоре представитель балтийской страны выразил недовольство политикой канцлера Германии Олафа Шольца, который отказывается дать разрешение Украине наносить удары предоставленным Германией вооружением по территории России, за пределами международно признанных границ Украины.

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