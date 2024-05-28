Норвегия и Испания признали Палестину в качестве государства

Норвегия и Испания признали Палестину в качестве независимого государства. Решение вступило в силу со вторника, 28 мая, подтвердило министерство иностранных дел в Осло. Двумя днями ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вручил подтверждающий документ премьер-министру Палестинской национальной администрации Мухаммеду Мустафе в ходе встречи в Брюсселе. „Благодаря этому признанию мы предоставляем новую программу процессу, начавшемуся с соглашений „Осло“ (между Израилем и палестинцами. - Ред.)“, - заявил Эйде. По его мнению, данное решение может „придать больший импульс мирному урегулированию“ на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Мадрид признает Восточный Иерусалим столицей Палестины

Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил во вторник, 28 мая, что его страна признает независимое государство Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщило информационное агентство EFE. Это решение политик назвал историческим и подчеркнул, что оно „ни против кого не направлено“ и „в меньшей степени против Израиля“, страны, которая является другом Испании, с которой Мадрид намерен поддерживать самые хорошие отношения.

Ирландия тоже намерена признать Палестину

Заявления о признании независимого палестинского государства 28 мая ожидается также от Ирландии, которая несколько дней назад сообщили о намерении признать Палестину одновременно с Норвегией и Испанией.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал признание Палестины „единственной альтернативой, предлагающей политическое решение и для израильтян, и для палестинцев“. „Палестинский народ имеет фундаментальное, независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения на основе сосуществования двух государств“, - подчеркнул Стёре.

Израиль против позиции Осло и Дублина