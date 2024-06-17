Лето без похмелья? Да, пожалуйста!
Если вы из тех, кто после веселой вечеринки из-за сильной головной боли и похмелья на весь следующий день буквально выпадает из жизни, то читайте внимательно и запоминайте на будущее. Пластыри Nordaid Blue Morning от похмелья – это специально разработанные для предотвращения похмелья и облегчения симптомов похмелья после вечеринки пластыри, с помощью которых даже самый ярый тусовщик сможет на следующий день бодрым вернуться к повседневным делам.
Пластыри от похмелья Blue Morning облегчают тяжелые симптомы похмелья
Что, собственно, делают пластыри от похмелья? Пластырь помогает восстановить уровень необходимых витаминов и питательных веществ, которые организм теряет при употреблении алкоголя. Витамины и другие активные ингредиенты высвобождаются из пластыря постепенно, в течение 12 часов.
В разработанный учеными состав входит витамины группы B и лечебные травы, и он позволяет проснуться на следующее после утро вечеринки свежим и отдохнувшим:
Витамины группы B, содержащиеся в пластырях, способствуют обмену веществ и тем самым содействуют очищению печени от токсинов. Витамин B также стимулирует замедлившуюся после вечера мозговую деятельность.
Витамин С, в свою очередь, придает дополнительную силу действию витамина В9 и способствует быстрому восстановлению.
Экстракт зеленого чая стимулирует тело и разум и способствует процессу детоксикации организма.
Расторопша защищает печень от токсинов и способствует регенерации поврежденной ткани печени.
Артишок помогает организму выводить токсины, образовавшиеся при употреблении алкоголя, и стимулирует деятельность печени.
Хром уравновешивает колебания уровня сахара в крови во время похмелья и таким образом помогает избежать возникновения порочного круга тяги к соленому и сладкому.
Как применять пластыри от похмелья?
Пластырь, содержащий лечебные травы и витамины, нужно наклеить на плечо перед началом вечеринки и снять минимум через 12 и максимум через 24 часа после наклеивания. Механизм действия пластыря аналогичен механизму никотинового пластыря – после того, как он приклеен на кожу, активные ингредиенты высвобождаются из пластыря в организм понемногу в течение 12–16 часов. Действие пластыря начинается в течение 30 минут после его наклеивания.
Пластыри от похмелья Blue Morning можно купить в интернет-магазине Nordaid.eu и аптеках со скидкой до 30 процентов.