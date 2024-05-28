Важное изменение: во время длительного больничного можно работать без потери дохода. Но не всем
Вступила в силу поправка к закону, которая позволяет работникам, находящимся на листе нетрудоспособности по болезни более двух месяцев, вернуться на работу либо на неполный рабочий день, либо выполнять более легкие задачи и получать при этом зарплату, которую они имели до начала болезни, пишут „Деловые ведомости“.
Изменение коснется листов нетрудоспособности по болезни, выданных с 15 мая 2024 года.
Ежегодно длительными листами нетрудоспособности по болезни пользуются 17 000 человек.
До сих пор не разрешалось работать и получать доход от работы, находясь на длительном листе нетрудоспособности по болезни.
Отныне, находясь на длительном листе нетрудоспособности по болезни, можно будет выходить на работу как на неполный рабочий день, так и выполнять более простые задачи, сообщила Инспекция труда.
Новая система не распространяется на сотрудников с договорами поручения и подряда, предпринимателей-физических лиц (ПФЛ), владельцев счетов предприятия и членов правления предприятий.
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