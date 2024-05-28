Одна из величайших легенд в истории НБА умерла в возрасте 71 года

Впервые Уолтон стал чемпионом НБА в 1977 году, когда помог команде „Портлендом“ завоевать свой единственный на сегодняшний день титул. Кроме того, он стал MVP сезона-1977/78 и MVP финала в 1977 году. В 1986 году в составе „Бостон Селтикс“ он добавил в свою копилку трофеев еще один чемпионский перстень.

Уолтон дважды участвовал в Матче всех звёзд, а в 1978 году он был признан самым ценным игроком НБА. В 1993 году Уолтон был введен в Зал славы баскетбола, а клуб „Портленд“ вывел из обращения 32-й номер Билла Уолтона.

Он также является обладателем двух чемпионских титулов студенческой лиги NCAA (1972, 1973). В обоих случаях американец ростом 211 см был выбран лучшим игроком турнир. Уолтон был выбран под номером один командой НБА „Портленд Трэйл Блэйзерс“ на драфте НБА 1974 года.

После успешной игровой карьеры Уолтон преуспел в качестве спортивного комментатора и аналитика.

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