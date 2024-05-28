Эстония отправит спасателей, полицейских и военных полицейских для обеспечения безопасности на Олимпиаде в Париже

Безопасность Олимпийских игр будет обеспечивать группа спасательного ведомства, которая будет составлена из шести спасателей-саперов с двумя поисковыми собаками и одного специалиста военной полиции с собакой-сапером. Кроме того, будут задействованы две полицейские группы быстрого реагирования, в каждой - по три человека.

Кроме того, в Париж будет направлен еще один чиновник, который будет оказывать французским коллегам содействие в выдворении нелегальных мигрантов.

Участники миссии будут использовать оборудование и инструменты эстонского Центра разминирования. Саперы будут одеты в форму Центра разминирования с эстонскими отличительными знаками. „В Эстонии мы сможем обеспечить необходимый оперативный контроль в этот период, так что безопасность самой Эстонии не пострадает“, — сказал начальник Северо-Эстонской саперной группы и руководитель группы миссии Райдо Таальманн.

Расходы на размещение, питание и транспорт эстонских специалистов покроет Франция. Саперы спасательной службы из Эстонии будут находиться в Париже с июля по август, а полиция направит во Францию группы быстрого реагирования на двухмесячную ротацию с июля по сентябрь.

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