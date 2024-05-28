ВИДЕООПРОС | „Договор о границе подписан? Где? Кем? Когда? Устные договоренности нарушают все, кто хочет“. Что думают нарвитяне о ситуации с пограничными буями

- Мой младший сын говорит, что просто украли, потому что невозможно объяснить поведение людей. Злить, устраивать эскалацию, иначе не понятно, чего люди хотят. Провоцируют на что-то. Это расшатывание ситуации, - считает женщина.

- Есть тревога. Но надеемся, что нападать на страну НАТО - надо быть совсем дураком. Хочется думать, что разум возобладает, - говорит мужчина.

- Я как бы на российской стороне больше. Я родилась в то время, когда еще не было границы. На данный момент это нагнетает ситуацию, - говорит нарвитянка.

- Я считаю, что это провокация, я любые такие вещи касаемо России по отношению к нам воспринимаю как провокацию. Любая такая ситуация будет остро сказываться на общей ситуации. Страха нет, но я уверена, что она (война) придет. Я думаю, если человек, мы знаем, какой человек, желает возрождения империи, значит все государства, которые раньше в ней были, подпадают под это. Я не говорю, что мы следующие, я думаю, что Молдова следующая. Потом мы, наверное, - уверенно высказывает свое мнение девушка.

- Я не знаю, может, у кого-то кончились буйки. Или понадобились лишние? В этом нет никакого практического смысла, буйки не являются серьезным ограждением, они просто показывают границу, по большому счету. Я бы не стал бросаться словами „неуважение“, „провокация“ и т.д., возможно, „недопонимание“, „ошибка“, „чье-то сомнительное решение“, а, может, мы просто чего-то не знаем, - рассуждает молодой человек.

- Мы с друзьями не обсуждаем политику, - отвечает нарвитянин.

- Объясняю популярно. Договор о границе подписан? Где? Кем? Когда? Устные договоренности нарушают все, кто хочет. Особенно со стороны эстонского правительства. Если там что-то сделали, я не думаю, что в этом будет третья мировая война, - с усмешкой делится своим мнением мужчина.

- А никто не знает, один боженька знает, - говорит 92-летняя женщина.

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