ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (824-й день) | Эстония и другие страны НАТО призывают закрыть небо над Западной Украиной
Подводим итоги очередного дня войны.
Испания передаст Киеву ракеты Patriot и танки Leopard
Испания планирует отправить в Украину ракеты для систем ПВО Patriot и танки Leopard, они войдут в пакет военной помощи на сумму 1,13 млрд евро, о выделении которого было объявлено в апреле, сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на свои источники.
Испания передаст Украине более 10 зенитных ракет Patriot и 19 поддержанных немецких танков Leopard 2A4, а также вооружение испанского производства, в том числе средства борьбы с дронами, и боеприпасы, цитирует публикацию агентство Reuters.
Столтенберг: у нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины
НАТО не может закрыть небо над Украиной или отправить свои войска, чтобы не допустить вступления в войну с РФ, заявил генсек Йенс Столтенберг.
“Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле в Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины“, - заявил Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Обучение ВСУ силами НАТО на территории Украины также не планируется.
Страны НАТО призывают закрыть небо над Украиной
Некоторые страны НАТО призывают закрыть небо над Западной Украиной своими зенитными комплексами, пишет Bild со ссылкой на источники. Инициатором выступила Польша, ее поддерживают Франция, Великобритания, Канада, Эстония и Литва. Против — США и Германия.
Также обсуждается возможность отправки оружия не только к границе Украины, но ближе к линии фронта. К этому готовы Великобритания, Канада и Эстония.
Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ
Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой призвала союзников по альянсу ускорить поставки оружия для Украины, а также снять ограничения на использование западного оружия для ударов по военным военным целям в на территории РФ.
„Украина должна быть обеспечена всем, что ей нужно, как можно быстрее и на столько, сколько потребуется для ее победы“, — говорится в декларации. Также в документе подчеркивается, что страны НАТО должны „поддержать право Украины на самооборону, сняв некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по законным целям в России“.
В Челябинске произошла массовая драка со стрельбой с участием бывших наемников ЧВК Вагнера
По данным местных изданий, драка произошла 25 мая в одном из дворов в Ленинском районе города. Судя по опубликованным видео, не менее 15 человек, предположительно, бывшие наемники ЧВК Вагнера, положили на асфальт несколько молодых мужчин и избили их, в том числе палками. Затем на место происшествия прибыла группа молодых людей в черной одежде, которые открыли стрельбу, а „вагнеровцы“ попытались скрыться.
По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что двое людей обстреляли из травматического оружия участника войны и его девушку. По другой — из-за того, что молодые люди пытались познакомиться с девушкой. Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное.
Россия и Беларусь начали учения „по прикрытию государственных и военных объектов“
Войска ПВО Беларуси и Военно-космические силы ВС России начали совместные летно-тактические учения „в рамках совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны“. Об этом сообщило Минобороны Беларуси. В учениях участвуют авиационные воинские части, подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск ВС Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации российских ВКС.
Согласно сообщению Минобороны, учения направлены на решение задач „по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения“. Экипажи также отработают „ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск“. Учения продлятся до 31 мая.
В Украине открыли расследование из-за прорыва российских войск в Харьковской области
Государственное бюро расследований Украины открыло досудебное расследование по факту прорыва российский войск в Харьковской области. В сообщении говорится, что 10 мая 2024 года российская армия сумела прорвать „первый эшелон обороны“ украинских войск и захватить несколько населенных пунктов, нанеся потери ВСУ и мирному населению.
Следователи проверят уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями, а также „действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника“. Проверены будут возможные факты „безосновательного ухода с боевых позиций подразделениями ВСУ“, отметили в ГБР. Расследование ведется по статьям о самовольном оставлении поля боя и небрежном отношении к военной службе.
Bild: Иран поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине
Упавший в Курской области тяжелый иранский беспилотник Mohajer-6 нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5, утверждает военный эксперт издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на видеозапись с места падения.
Предположительно, дрон должен был атаковать территорию Сумской области Украины, но не долетел до цели и упал. Репке отметил, что ранее ВС РФ не применяли ракеты Qaem-5. По мнению эксперта, их использование может говорить о „новом уровне“ военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.