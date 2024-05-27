ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (824-й день) | Эстония и другие страны НАТО призывают закрыть небо над Западной Украиной

Испания передаст Киеву ракеты Patriot и танки Leopard

Испания планирует отправить в Украину ракеты для систем ПВО Patriot и танки Leopard, они войдут в пакет военной помощи на сумму 1,13 млрд евро, о выделении которого было объявлено в апреле, сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на свои источники.

Испания передаст Украине более 10 зенитных ракет Patriot и 19 поддержанных немецких танков Leopard 2A4, а также вооружение испанского производства, в том числе средства борьбы с дронами, и боеприпасы, цитирует публикацию агентство Reuters.

Столтенберг: у нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины

НАТО не может закрыть небо над Украиной или отправить свои войска, чтобы не допустить вступления в войну с РФ, заявил генсек Йенс Столтенберг.

“Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле в Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины“, - заявил Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Обучение ВСУ силами НАТО на территории Украины также не планируется.

Страны НАТО призывают закрыть небо над Украиной

Некоторые страны НАТО призывают закрыть небо над Западной Украиной своими зенитными комплексами, пишет Bild со ссылкой на источники. Инициатором выступила Польша, ее поддерживают Франция, Великобритания, Канада, Эстония и Литва. Против — США и Германия.

Также обсуждается возможность отправки оружия не только к границе Украины, но ближе к линии фронта. К этому готовы Великобритания, Канада и Эстония.

Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ

Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой призвала союзников по альянсу ускорить поставки оружия для Украины, а также снять ограничения на использование западного оружия для ударов по военным военным целям в на территории РФ.