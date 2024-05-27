Правда ли, что дед Алексея Навального во время войны сотрудничал с немцами?

Оказалось, что к военному времени эта бумага не имеет никакого отношения, и показывала его не сотрудница военного архива, а секретарь сельсовета. 4 февраля 2021 года „Украинская служба BBC“ выпустила сюжет о расположенном недалеко от Киева селе Новое Залесье, где родился отец российского политика. Журналисты отправились в Киевскую область, чтобы побольше узнать об „исторической родине“ оппозиционера. Сейчас сельсовет Нового Залесья возглавляет его дальний родственник Павел Навальный. Именно он отправил репортёров BBC к своей помощнице Ирине Волошиной, которая и показала записи о деде Навального в домовой книге 1956 года. В этом документе рассказывается, что Навальный с женой и тремя детьми жил в собственном доме 1939 года постройки с хлевом и огородом. Семейство также владело коровой и поросятами. О сотрудничестве с немецкими захватчиками в домовой книге ничего не говорится. Таким образом, публикация в Instagram основана не на эксклюзиве из „военного архива“, а на искажении репортажа украинских журналистов.

Сама публикация состоит из трёх фотографий. Первые две — изображение семьи Ивана Тарасовича Навального и фрагмент этой фотографии, на которой изображён только дед политика. Судя по всему, семейный портрет подлинный — ещё в 2013 году его опубликовал украинский портал Vesti.ua. Третье изображение в публикации — очень размытая фотография некоего документа советского времени. Судя по утверждению автора, это и есть домовая книга, представленная сотрудниками неназванного военного архива.

Пост, в котором деда Алексея Навального обвиняют в сотрудничестве с немцами в годы войны, появился в аккаунте russia_.power в Instagram. Этот профиль был создан в конце августа 2020 года; с тех пор автор сделал больше 1500 публикаций, то есть в среднем ежедневно выкладывал восемь-девять фотографий. Большинство фотографий сопровождаются подписями в поддержку власти и весьма радикальными комментариями касательно протестов, Украины, Европы и Запада в целом. На момент написания публикации на аккаунт подписано чуть более 600 человек, а описание профиля состоит из ссылки на сайт Общероссийского народного фронта.

Впервые подобное обвинение появилось 6 февраля 2021 года в Instagram-аккаунте russia_.power. Автор публикации утверждает, что дед политика Иван Тарасович Навальный „состоял на службе у тех, кто оккупировал территорию Украины, работал на гитлеровцев“, а „завеса тайны открылась“ благодаря „работникам военного архива“, которые показали домовую книгу семейства Навальных. Спустя четыре дня на YouTube-канале „Голос Отечества“, связанном с Национальным освободительным движением, появился видеоролик, в котором пересказывается содержание поста в Instagram. Судя по всему, публикации вызваны недавним судом над Навальным, которого признали виновным в клевете на ветерана Игната Артёменко.

Репортаж BBC в своём ролике использовали и авторы канала „Голос Отечества“. При этом вместо оригинальной звуковой дорожки на украинском языке в нескольких фрагментах они наложили русскоязычную. Утверждения, содержащиеся в последней, разительно отличаются от комментариев Волошиной и содержания самой домовой книги, зато почти полностью совпадают с подписью к оригинальной публикации в Instagram. Кстати, 12 февраля фрагмент этого ролика со смонтированным звуком опубликовали и в аккаунте russia_.power.

Пользователь Instagram, поведавший своим подписчикам о деде Навального, который якобы был полицаем, на этом не остановился и 22 февраля опубликовал новый пост. Он состоял из нескольких фотографий довольно плохого качества: обложки некоего уголовного дела, обложки явно другого уголовного дела, якобы заведённого на Ивана Тарасовича Навального, и скриншота некоего сайта, на котором рассказывается об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период войны, принятой в 1955 году. Откуда у блогера появились эти документы и почему он не предъявил их подписчикам сразу — неизвестно. Нам не удалось найти в открытых источниках уголовное дело в отношении деда Навального, но даже если представленная обложка подлинная, доказательством коллаборационизма Ивана Навального она вряд ли служит. На этой обложке указано, что деда политика обвиняют по ст. 80 Уголовного кодекса УССР, в которой описано наказание не за коллаборационизм или военные преступления, а за сокрытие валютной выручки и иные налоговые нарушения.

В некоторых публикациях, рассказывающих о проверяемом утверждении, приводится ещё один аргумент: нет информации о том, что Навальный получил ордена или медали за участие в боях. На портале „Подвиг народа“, где собрана информация обо всех известных случаях награждения, про Ивана Тарасовича Навального действительно ничего не сообщается. Впрочем, довольно сложно счесть это доказательством того, что дед политика был „полицаем“, ведь многие участники войны по тем или иным причинам вернулись с фронта без наград. На том же сайте „Подвиг народа“ мы не смогли найти упоминаний, например, об отцах Бориса Ельцина, Виктора Черномырдина, Нурсултана Назарбаева и Леонида Кравчука. Найти на сайтах военных архивов в России и Украине подтверждения, что дед Алексея Навального сотрудничал с немецкими военными, нам также не удалось. Таким образом, на данный момент нет достоверных доказательств того, что озвученное пользователем Instagram обвинение имеет под собой основания. Напротив, оно базируется на предположениях и манипуляциях с фактами из сюжета BBC.