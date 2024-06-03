Автоэксперт предупреждает: в жару средство для замачивания может испортить краску автомобиля
Летняя жара еще впереди – в июне-июле – температура поднимется довольно высоко. Поскольку многие предпочитают мыть машину самостоятельно, руководитель по обслуживанию Topauto Дан Мустъятсе предостерегает от неумелого использования средства для замачивания, поскольку на горячем кузове оно может серьезно испортить лакокрасочный слой автомобиля.
По словам Дана Мустъятсе, начинающие часто совершают ошибку, выставляя машину на солнце, чтобы помыть ее, или приезжают из долгой поездки и сразу же приступают к мойке. Хотя средство для замачивания легко приобрести в магазинах, это химическое вещество, с которым нужно обращаться умело.
„Этой весной мы видели на обслуживании ряд автомобилей, у которых слой краски был поврежден из-за неумелого применения средства для замачивания при мойке. Такое средство ни в коем случае нельзя наносить на горячий кузов автомобиля, так как под воздействием тепла оно проникает в краску, делая кузов автомобиля пятнистым и некрасивым“, - предупредил Мустъятсе.
Если вы хотите помыть машину со средством для замачивания, следует делать это в тени, подождать, пока машина остынет, или перед мытьем охладить машину холодной водой. Мустъятсе вообще рекомендует мыть машину в тени, поскольку солнце и ветер быстро ее сушат, и может случиться так, что еще до того, как шампунь будет нанесен на весь автомобиль, одна его сторона уже высохнет.
„Мыть машину самостоятельно – совершенно нормально, но я также рекомендую время от времени отвозить ее на профессиональную мойку, где используются профессиональные инструменты и внимание уделяют тем местам, которые люди часто склонны упускать из виду, например, крыше или колесным аркам“, - добавил Мустъятсе.
Кроме того, Мустъятсе рекомендует в начале сезона покрывать автомобиль перманентным воском, поскольку потом машину будет легче мыть, а воск поможет обеспечить важный временной буфер до того, как мертвые насекомые или птичий помет начнут повреждать лакокрасочное покрытие. В противном случае, чтобы его исправить придется заняться полировкой автомобиля.
„Чем раньше после долгой поездки вы помоете машину, тем лучше, поскольку, если насекомое разобьется об автомобиль при столкновении, его кислотное содержимое попадет на краску и начнет портить ее, – объяснил Мустъятсе. – Кроме того, сразу после длительной летней поездки всегда следует мыть лобовое стекло, иначе насекомые засохнут на стекле и будут портить дворники автомобиля“.
Среди восков Мустъятсе в первую очередь рекомендует керамический воск – он долговечен и в зависимости от типа может держаться на кузове автомобиля до двух лет, эффективно защищая краску от насекомых, птичьего помета, а также, например, капающего на машину липового сока. Керамика нуждается в уходе не реже раза в год, но Мустъятсе рекомендует делать это дважды в год – весной и осенью. В таком случае мыть и сушить машину гораздо легче и будет экономиться время. Если человек предпочитает мыть машину самостоятельно, покрытый керамическим воском автомобиль и правильная техника мойки будут каждый раз давать радующий душу результат.
„При использовании керамического воска не поздно помыть машину даже через неделю после длительной поездки, хотя практическое правило заключается в том, что чем быстрее машина доберется до мойки, тем благодарнее она будет владельцу“, - добавил Мустъятсе.
Бережным автовладельцам также рекомендуется отдельно натирать стекла машины специальным воском для стекол.
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