Автоэксперт предупреждает: в жару средство для замачивания может испортить краску автомобиля

По словам Дана Мустъятсе, начинающие часто совершают ошибку, выставляя машину на солнце, чтобы помыть ее, или приезжают из долгой поездки и сразу же приступают к мойке. Хотя средство для замачивания легко приобрести в магазинах, это химическое вещество, с которым нужно обращаться умело.

„Этой весной мы видели на обслуживании ряд автомобилей, у которых слой краски был поврежден из-за неумелого применения средства для замачивания при мойке. Такое средство ни в коем случае нельзя наносить на горячий кузов автомобиля, так как под воздействием тепла оно проникает в краску, делая кузов автомобиля пятнистым и некрасивым“, - предупредил Мустъятсе.

Если вы хотите помыть машину со средством для замачивания, следует делать это в тени, подождать, пока машина остынет, или перед мытьем охладить машину холодной водой. Мустъятсе вообще рекомендует мыть машину в тени, поскольку солнце и ветер быстро ее сушат, и может случиться так, что еще до того, как шампунь будет нанесен на весь автомобиль, одна его сторона уже высохнет.

„Мыть машину самостоятельно – совершенно нормально, но я также рекомендую время от времени отвозить ее на профессиональную мойку, где используются профессиональные инструменты и внимание уделяют тем местам, которые люди часто склонны упускать из виду, например, крыше или колесным аркам“, - добавил Мустъятсе.

Кроме того, Мустъятсе рекомендует в начале сезона покрывать автомобиль перманентным воском, поскольку потом машину будет легче мыть, а воск поможет обеспечить важный временной буфер до того, как мертвые насекомые или птичий помет начнут повреждать лакокрасочное покрытие. В противном случае, чтобы его исправить придется заняться полировкой автомобиля.