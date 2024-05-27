В Ласнамяэ начинается реконструкция улицы Варраку: грядут изменения в дорожном движении

Подготовительные работы по реконструкции улицы Варраку завершены, и активное строительство начнется 3 июня. Работы будут включать в себя фрезерование и асфальтирование в несколько этапов, чтобы обеспечить возможность передвижения в зоне строительства. Обратите внимание на временные изменения в организации дорожного движения на улице Варраку. С 10 июня автобусные остановки на улице Варраку будут перенесены на временные места.

19 марта Таллиннский департамент окружающей среды и городского хозяйства и AS TREF Nord подписали договор на реконструкцию улицы Варраку. Планируется, что движение на улице Варраку будет восстановлено не позднее 30 августа 2024 года, чтобы обеспечить безопасное и удобное движение к началу учебного года. Озеленение и второстепенные работы, не мешающие движению, планируется завершить к концу 2024 года. . Это важный проект для многих местных жителей, а также для детей и молодежи, которые учатся в этом районе, поскольку он позволит значительно улучшить безопасность дорожного движения.

Возле улицы Варраку планируется создать сеть пешеходно-велосипедных дорожек шириной 2–6 м. На перекрестках с улицами Вилисуу и Пунане планируется построить островки безопасности, которые сделают пересечение дороги более безопасным. Пешеходные переходы планируется сделать как можно короче, а на перекрестках улиц Вилисуу и Пунане будут построены островки безопасности, чтобы сделать переход более безопасным. Переходы на пересечении улицы Варраку с улицами Пунане и Вилисуу также будут сделаны более безопасными для пешеходов.

В ходе работ по озеленению будут высажены 34 серебристые липы, 12 черных сосен, 90 дёрнов сибирских, 163 барбариса Тунберга, 369 кустарников пятилистника, 32 дуба обыкновенных и 94 смородины железистой. Помимо дорожного покрытия, на улице появится новая уличная мебель и современное уличное освещение, что сделает район более безопасным и комфортным для жителей.