Выходные на погранпункте в Нарве: штрафы за нелегальное нахождение в стране и за незаконное пересечение границы,15 иностранцев не пустили в Эстонию

В субботу, 25 мая, пограничники обнаружили незаконное пересечение временного контрольно-пропускного пункта на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 400 евро. 26 мая пограничники оштрафовали на 30 евро владельца незарегистрированного плавсредства, обнаруженного на реке.

Также 25 мая пограничники на выезде из Эстонии при проверке документов гражданина России обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение пяти дней, причем все эти дни - в Эстонии. Человеку выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию Шенгенской зоны на четыре месяца и оштрафовали на 200 евро. После прохождения процедуры человек уехал в Россию.

За эти дни в Эстонию не пустили семь граждан Молдовы, четырех россиян, по одному украинцу, грузину, израильтянину и одного серба. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда или они давали неясные показания о цели своего путешествия, или в ходе беседы становилось ясно, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

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