Литва: Венгрия блокирует 41 процент решений ЕС по Украине

Согласно подсчетам МИД Литвы, более 40 процентов решений Европейского Союза по Украине блокировала или продолжает блокировать Венгрия. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 27 мая, перед началом Совета ЕС по иностранным делам. „Относительно нынешней позиции Венгрии необходима прозрачность, - сказал он, отметив, что неправильно рассматривать многочисленные вето Будапешта как отдельные эпизоды. - Мы изучили этот вопрос, и, судя по всему, около 41 процента решений Евросоюза по Украине были заблокированы Венгрией“.

Он привел несколько примеров: восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира (ЕФМ), новые многомиллиардные поступления для Киева из этого фонда, переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые „находятся в заложниках у Венгрии“. „И я могу продолжать и продолжать: совместное заявление по Грузии, помощь из ЕФМ Армении - почти все наши необходимые решения блокируются одной страной“, - подчеркнул Ландсбергис. Он призвал рассматривать эти действия Будапешта как системный подход к любым усилиям ЕС, „направленным на то, чтобы играть сколь-либо значимую роль во внешней политике“.

„Система препятствования действиям ЕС“

„Я думаю, что это зашло уже очень, очень далеко: если взглянуть на это системно, то это очень длинный послужной список, это уже история препятствования способности Европы действовать, и об этом нужно говорить. Мы должны найти способ, как сообщество, чтобы обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективны и не сможем продвигаться даже в тех местах, которые имеют для нас жизненно важное значение“, - сказал министр журналистам.

„Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы“, - сказал и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что и в этот раз необходимо будет убедить венгерскую сторону снять блокаду предоставления военной помощи Украине.