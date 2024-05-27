Путину предложили снять запрет с „Талибана“. Потому что они реальная власть, заявил Лавров

О предложении двух министерств агентству ТАСС сообщил представитель Путина по Афганистану Замир Кабулов.

Российские власти давно поддерживают контакты с талибами, делегации „Талибана“ регулярно приезжают в Москву, 15 мая талибы посещали форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“.

В сентябре прошлого года, в частности, в той же Казани проходила очередная встреча „московского формата“, в рамках которого представители России, Ирана, Пакистана и ряда других стран ведут консультации по Афганистану.

При этом „Талибан“ остается запрещенной террористической организацией, активистов и СМИ привлекают к ответственности за его упоминание без оговорки о запрете, а за положительную оценку его деятельности может грозить уголовное дело.

Один из эпизодов уголовного дела журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, касается как раз „Талибана“. Ее адвокат Калой Ахильгов говорил, что в деле упоминается пост в телеграме от 2021 года, в котором журналистка называла талибов „красавчиками“.

„Исключение „Талибана“ из списка террористических организаций автоматически исключает из обвинения этот эпизод, потому что все смягчающие вину обстоятельства, которые вступают в силу после возбуждения дела, имеют обратную силу“, — предположил Ахильгов в разговоре с RTVI.

Положительную оценку талибам в понедельник дал и министр иностранных дел Сергей Лавров. „Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен“, — сказал он, комментируя инициативу о возможном исключении „Талибана“ из списка террористических организаций. Инициатива об отмене отражает объективную реальность, заявил Лавров.

МИД России сейчас сообщил, что Москва направила талибам приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. „Талибан“ уже принимал участие в ПМЭФ в 2022 году, когда из-за войны в Украине форум игнорировали западные участники.

Исключение из списка запрещенных организаций — обязательное условие в случае признания талибов легитимной властью в Афганистане, сказал Кабулов.