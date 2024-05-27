The Times: полковник госохраны Украины, задержанный по делу о покушении на Зеленского, в начале войны предлагал сдаться России

В первые дни войны Гук собрал других телохранителей и якобы сказал им: „Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне платят недостаточно, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость“.

По словам собеседника издания, сотрудники службы охраны восприняли слова Гука как эмоциональную реакцию на вторжение и поэтому проигнорировали их.

Следствие утверждает, что Гук работал на ФСБ с 2014 года. Также он якобы завербовал второго обвиняемого, полковника Александр Деркача.

По версии СБУ, организаторы планировали совершить покушение на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Предполагалось, что он погибнет в результате скоординированной атаки ракетами и беспилотниками. Атака была запланирована на начало мая. По колонне автомобилей, в одном из которых должен был ехать Буданов, планировалось запустить баллистическую ракету. Дрон должен был зафиксировать последствия атаки и при необходимости сбросить взрывчатку на тех, кто выжил в результате атаки.

СБУ, как утверждается, несколько месяцев следила за предполагаемыми разработчиками плана покушения: двумя полковниками управления Госохраны и неким третьим человеком, которого подозревали в работе на ФСБ.

The Times пишет, что оба задержанных полковника госохраны дали признательные показания во время допроса. В их телефонах нашли данные о транспортных средствах и маршрутах, которыми пользовались Зеленский и глава СБУ Василий Малюк. По словам собеседника издания, полковники также рассказали о плане взять Зеленского в заложники в начале войны, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором сказал бы, что надо сдаться России.