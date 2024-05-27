Закон об „иноагентах“ в Грузии: парламент хочет снять вето(3)
Юридический комитет парламента Грузии одобрил отмену президентского вето на спорный закон об „иностранных агентах“, 28 мая этот вопрос рассмотрит пленум, пишет DW.
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии выступил за начало процедуры по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на спорный закон „О прозрачности иностранного влияния“, который также называют законом об „иностранных агентах“. В понедельник, 27 мая, члены комитета поддержали решение вынести данный вопрос на голосование пленума.
Вето президента будет рассмотрено на пленарном заседании 28 мая, пишет издание Newsgeorgia.ge. Как ожидается, депутаты правящей „Грузинской мечты“ и сотрудничающих с ней партий, обладающие большинством в парламенте, смогут принять решение о снятии президентского вето.
Грузинский закон об „иноагентах“
Парламент Грузии на фоне массовых протестов в стране 14 мая принял законопроект „О прозрачности иностранного влияния“. Этот документ со дня его внесения в парламент правящей партией „Грузинская мечта“ в апреле вызывает крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на „стигматизацию“ неподконтрольных властям неправительственных организаций и независимых СМИ.
В Евросоюзе и США призвали власти Грузии отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС. В США объявили о введении визовых санкций против сторонников нового закона и о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на данный закон.
В День независимости Грузии 26 мая Зурабишвили выступила в поддержку европейского будущего ее страны ипродолжения евроинтеграции, при этом раскритиковав политику РФ в отношении соседних стран. „Европа не начинала ни одну войну. В европейской среде нашей стране дается возможность сохранить свою независимость и добиться развития. Удивительно, что мне приходится сегодня кого-то убеждать, кто является другом, а кто врагом. Мы же знаем, кто отнял у нас территории, и кто нарушает наш суверенитет“, - заявила она.
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